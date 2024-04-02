Вночі проти 2 квітня вибухи чули у Єлабузі та Нижньокамську. Там українські дрони атакували завод із збирання "Шахедів" та НПЗ, передає 24 Канал.
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Під удар потрапив НПЗ
РБК-Україна із посиланням на власні джерела у ГУР пише, що під удар українських дронів в Татарстані також потрапив НПЗ.
Там зазначають, що у спецслужбах повідомили, що це були спільні дії українських Сил безпеки та оборони.
Натомість російські ЗМІ пишуть, що мовиться про НПЗ "Танеко" в Нижньокамську. Там спалахнула пожежа. попередньо пишуть, що влучання було у одну із установок. Місцева влада повідомляє, що дрон був знешкоджений системою РЕБ.
Російські ЗМІ також поширюють коментар представника екстрених служб.
У 04.22 за московським часом безпілотник атакував завод "Танеко", що входить до татарстанського нафтопереробного комплексу,
– підтвердив він.
За його словами, виробничий процес не порушено.
Зеленський прокоментував удари по російських НПЗ
- Президент України Володимир Зеленський висловився про необхідність відповідати на російські атаки, попри застереження США. Використання українських дронів проти російських НПЗ, за його словами, є вимушеним кроком.
- Український лідер акцентував, що наша держава має право захищати свою енергетичну інфраструктуру, вдаючись до ударів по російських об'єктах.
- Президент також зазначив, що Україна розробляє власну "армію дронів", здатних досягати цілей на відстані понад у 1 000 кілометрів углиб Росії. Однак він констатував, що лише дронами війну не перемогти.