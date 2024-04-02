Бій відбувся 30 березня. Українських бійців намагались атакувати 36 танків та 12 ворожих БМП. Військовослужбовець 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цихоцький розповів в ефірі телемарафону, що на Авдіївському напрямку росіяни намагаються прорватись постійно.

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Сергій Цихоцький заявив, що росіяни там постійно проводять штурмові дії, ведуть розвідку. Проте наразі окупантам це не вдається. Попри це, ворог постійно використовує штурмові піхотні малі групи.

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Працювали наші сусіди більш активно за допомогою старшого начальника. Я тут маю на увазі артилерію. Класика жанру. Тому що вся ця техніка, в першу чергу – важка бронетехніка, це перша мішень. Завжди концентрація уваги йде на те, що може проникнути в нашу оборону і має броню. Тому туди концентруються всі сили,

– розповів Сергій Цихоцький.

Військовослужбовець 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка додав, що майстерність наших воїнів дає такі результати.

"Працює артилерія, підіймаються дрони, які, в першу чергу, й виявляють противника. Потім противник панікує, тому що починаються прильоти", – розповів військовий.

Сергій Цихоцький пояснив, що окупанти кидали техніку та втікали з поля бою. Далі наші військові:

добивали піхоту, яка розбігалась;

допалювали техніку, щоб її не можна було по-новому налагодити й знову запускати в роботу.

Військовий також розповів, чи застосування важкої бронетехніки на рівні батальйону є ознакою того, що росіяни готують наступ саме на цьому напрямку.

В напрямку Тоненького, Невельського, Нетайлового у них (росіян – 24 Канал) після захоплення Авдіївки це кожного дня відбувається… Зараз вони наступають 4 – 5 людей. До цього були випадки, коли вони в одному місці залучали техніку, а одночасно група до 30 чоловіків наступала на Невельське,

– розповів військовий.

Офіцер Збройних Сил України Іван Матейко раніше говорив, що важко пригадати, щоб одночасно рухався цілий посилений танковий батальйон.

"Те, що на Авдіївському напрямку гаряче, – це не те слово. В поле зору осінтерів потрапив наразі найбільший штурм. За весь час повномасштабки, так, щоб одночасно рухався цілий посилений танковий батальйон – важко пригадати. Мабуть, і не було", – пояснив офіцер.

За його словами, росіяни тиснуть, закидають фронт "м'ясом", виснажують і займають позиції. Окупанти штурмують переважно в темну пору доби чи під час туману.

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