Бой состоялся 30 марта. Украинских бойцов пытались атаковать 36 танков и 12 вражеских БМП. Военнослужащий 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цихоцкий рассказал в эфире телемарафона, что на Авдеевском направлении россияне пытаются прорваться постоянно.

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Сергей Цихоцкий заявил, что россияне там постоянно проводят штурмовые действия, ведут разведку. Однако пока оккупантам это не удается. Несмотря на это, враг постоянно использует штурмовые пехотные малые группы.

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Работали наши соседи более активно с помощью старшего начальника. Я здесь имею в виду артиллерию. Классика жанра. Потому что вся эта техника, в первую очередь – тяжелая бронетехника, это первая мишень. Всегда концентрация внимания идет на то, что может проникнуть в нашу оборону и имеет броню. Поэтому туда концентрируются все силы,

– рассказал Сергей Цихоцкий.

Военнослужащий 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка добавил, что мастерство наших воинов дает такие результаты.

"Работает артиллерия, поднимаются дроны, которые, в первую очередь, и обнаруживают противника. Затем противник паникует, потому что начинаются прилеты", – рассказал военный.

Сергей Цихоцкий объяснил, что оккупанты бросали технику и бежали с поля боя. Далее наши военные:

добивали пехоту, которая разбегалась;

дожигали технику, чтобы ее нельзя было по-новому наладить и снова запускать в работу.

Военный также рассказал, является ли применение тяжелой бронетехники на уровне батальона признаком того, что россияне готовят наступление именно на этом направлении.

В направлении Тоненького, Невельского, Нетайлово у них (россиян – 24 Канал) после захвата Авдеевки это каждый день происходит ... Сейчас они наступают 4 – 5 человек. До этого были случаи, когда они в одном месте привлекали технику, а одновременно группа до 30 мужчин наступала на Невельское,

– рассказал военный.

Офицер Вооруженных Сил Украины Иван Матейко ранее говорил, что трудно вспомнить, чтобы одновременно двигался целый усиленный танковый батальон.

"То, что на Авдеевском направлении горячо, – это не то слово. В поле зрения осинтеров попал пока самый большой штурм. За все время полномасштабки, так, чтобы одновременно двигался целый усиленный танковый батальон – трудно вспомнить. Видимо, и не было", – объяснил офицер.

По его словам, россияне давят, забрасывают фронт "мясом", истощают и занимают позиции. Оккупанты штурмуют преимущественно в темное время суток или во время тумана.

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