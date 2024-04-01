Подробнее об этом рассказал офицер Вооруженных Сил Украины Иван Матейко, ссылаясь на OSINT-аналитиков. Он отметил, что 30 марта Силам обороны удалось вывести из строя 12 российских танков и 8 БМП за один день вблизи Тоненького.

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Осинтеры проанализировали самое горячее наступление

Итак, по имеющейся информации, за один только день российские войска на штурм на Авдеевском направлении бросили сразу 36 танков и 12 БМП 6-го танкового полка 90-й танковой дивизии. Существенную часть техники российские захватчики тогда потеряли.

То, что на Авдеевском направлении горячо, – это не то слово. В поле зрения осинтеров попал пока самый большой штурм. За все время полномасштабки, так, чтобы одновременно двигался целый усиленный танковый батальон – трудно вспомнить. Видимо, и не было,

– отметил военный.



Оккупанты двигались вблизи Тоненького под Авдеевкой / Скриншот карты

По его словам, российские военные продолжают давить, а также забрасывают фронт "м***м". Оккупанты истощают, а также занимают позиции. Штурмы они проводят в основном ночью или же тогда, когда вокруг туман.



Техника врага, которую отправили на штурм ВСУ / Скриншот

Для сдерживания российских захватчиков, Силы обороны создали десятки километров различного формата заграждений. Их цель – задержать продвижение техники военных врага. Также ее уничтожают с помощью как противотанковых ракетных комплексов, оснащенных ночными прицелами, так и FPV-дронов с ночными камерами.

Сейчас враг несет колоссальные потери у Орловки

Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин. По его словам, Орловка, что в Донецкой области, дался российским захватчикам ценой нескольких подразделений. Вместе с тем внимание оккупантов сконцентрировано в районе Семеновки.

Они (российские захватчики – 24 Канал) пытаются туда ворваться, где-то нащупать слабое место в нашей обороне. Однако успеха пока они в этом не имеют,

– отметил Жорин.

Как отметил Жорин, враги также не забывают ежедневно пытаться штурмовать Бердичи. Поэтому, горячей из-за постоянных штурмов российских военных остается ситуация на отрезке населенных пунктов Бердичи – Семеновка – Орловка – Тоненькое.