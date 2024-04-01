Детальніше про це розповів офіцер Збройних Сил України Іван Матейко, посилаючись на OSINT-аналітиків. Він зауважив, що 30 березня Силам оборони вдалося вивести з ладу 12 російських танків і 8 БМП за один день поблизу Тоненького.

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Осінтери проаналізували найгарячіший наступ

Отже, за наявною інформацією, за один лише день російські війська на штурм на Авдіївському напрямку кинули відразу 36 танків і 12 БМП 6-го танкового полку 90-ї танкової дивізії. Суттєву частину техніки російські загарбники тоді втратили.

Те, що на Авдіївському напрямку гаряче, – це не те слово. В поле зору осінтерів потрапив наразі найбільший штурм. За весь час повномасштабки, так, щоб одночасно рухався цілий посилений танковий батальйон – важко пригадати. Мабуть, і не було,

– зазначив військовий.



Окупанти сунули поблизу Тоненького під Авдіївкою / Скриншот карти

За його словами, російські військові продовжують тиснути, а також закидають фронт "м***м". Окупанти виснажують, а також займають позиції. Штурми вони проводять здебільшого вночі або ж тоді, коли навколо туман.



Техніка ворога, яку відправили на штурм ЗСУ / Скриншот

Задля стримування російських загарбників, Сили оборони створили десятки кілометрів різного формату загороджень. Їхня мета – затримати просування техніки військових ворога. Також її знищують з допомогою як протитанкових ракетних комплексів, оснащених нічними прицілами, так і FPV-дронів з нічними камерами.

Зараз ворог зазнає колосальних втрат біля Орлівки

Про це в ефірі телемарафону розповів заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін. За його словами, Орлівка, що на Донеччині, дався російським загарбникам ціною декількох підрозділів. Разом з тим увага окупантів сконцентрована у районі Семенівки.

Вони (російські загарбники – 24 Канал) намагаються туди ввірватися, десь намацати слабке місце в нашій обороні. Проте успіху наразі вони в цьому не мають,

– зазначив Жорін.

Як зазначив Жорін, вороги також не забувають щоденно намагатися штурмувати Бердичі. Тож, гарячою через постійні штурми російських військових залишається ситуація на відтинку населених пунктів Бердичі – Семенівка – Орлівка – Тоненьке.