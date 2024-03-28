Окрему увагу, безумовно, ворожа армія приділяє і зазнає божевільних втрат безпосередньо в Орлівці. Про це в етері телемарафону розповів заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін, передає 24 Канал.
До теми У ЗСУ більш вигідні позиції, – майор 3 ОШБр про запеклі бої на Авдіївському напрямку
Росія має шалені втрати біля Орлівки
Майор зазначив, що населений пункт Орлівка в Донецькій області дався окупантам ціною декількох підрозділів. Окрім цього, увага ворога також, за словами військового, очевидно, сконцентрована в районі населеного пункту Семенівка.
Вони (російські загарбники – 24 Канал) намагаються туди ввірватися, десь намацати слабке місце в нашій обороні. Проте успіху наразі вони в цьому не мають,
– зазначив Жорін.
Він також зауважив, що ворожі окупаційні війська не забувають щодня спробувати штурмувати Бердичі. Таким чином ситуація на відтинку населених пунктів Бердичі – Семенівка – Орлівка – Тоненьке лишається гарячою через постійні штурми росіян.
Авдіївський напрямок лишається найгарячішим на фронті
- У Генеральному штабі ЗСУ 28 березня виклали новий звіт про ситуацію на фронті. На Авдіївському напрямку, який лишається одним із найгарячіших на фронті на Сході нашої держави, українські захисники відбили 14 атак російських окупантів.
- Росіяни намагалися атакувати в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка та Невельське Донецької області. Там ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.
- Варто зазначити, що за попередній тиждень на Авдіївському напрямку росіянам за допомогою безперервних штурмів з застосуванням бронетехніки та авіабомб все ж вдалося здобути обмежений успіх на лінії Бердичі – Первомайське. Водночас Силам оборони довелося покинути позиції у Тоненькому.
- До того ж росіяни за тиждень до цього взяли контроль над основною частиною Орлівки, що дало змогу окупантам впритул підійти до села Семенівка. Бої тривають й у населеному пункті Бердичі, жодна зі сторін не контролює село повністю.