Окрему увагу, безумовно, ворожа армія приділяє і зазнає божевільних втрат безпосередньо в Орлівці. Про це в етері телемарафону розповів заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін, передає 24 Канал.

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Росія має шалені втрати біля Орлівки

Майор зазначив, що населений пункт Орлівка в Донецькій області дався окупантам ціною декількох підрозділів. Окрім цього, увага ворога також, за словами військового, очевидно, сконцентрована в районі населеного пункту Семенівка.

Вони (російські загарбники – 24 Канал) намагаються туди ввірватися, десь намацати слабке місце в нашій обороні. Проте успіху наразі вони в цьому не мають,

– зазначив Жорін.

Він також зауважив, що ворожі окупаційні війська не забувають щодня спробувати штурмувати Бердичі. Таким чином ситуація на відтинку населених пунктів Бердичі – Семенівка – Орлівка – Тоненьке лишається гарячою через постійні штурми росіян.

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