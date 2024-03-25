Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 18 по 24 березня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

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Рух росіян біля Авдіївки

Протягом останнього тижня ворог не полишив спроби просунутися у ближніх селах на Авдіївському напрямку. За допомогою безперервних штурмів з застосуванням бронетехніки та авіабомб росіянам все ж вдалося здобути обмежений успіх на лінії Бердичі – Первомайське. Так, Силам оборони довелося покинути позиції у Тоненькому.

Окрім цього, росіяни понад тиждень тому взяли контроль над основною частиною Орлівки – це дало їм змогу впритул підійти до села Семенівка. Бої тривають й у населеному пункті Бердичі – жодна зі сторін не контролює його повністю. Водночас варто зазначити, що протягом тижня ЗСУ вдається утримувати ворога на попередніх позиціях. Російська армія марно намагалася захопити вулицю, паралельну тій, яку вона взяла під контроль понад тиждень тому.

Ситуація на Авдіївському напрямку на початку тижня / Карта DeepStateMAP

Ситуація на Авдіївському напрямку на кінець тижня / Карта DeepStateMAP

Важка ситуація у напрямку Часового Яру

Так, минулого тижня росіяни були надзвичайно активними у напрямку Часового Яру. Російська армія проводить масовану атаку на великій ширині смуги зіткнення і, на жаль, їй вдається просуватися.

Ворогу за останні дні вдалося захопити нові позиції у селі Іванівське. Водночас про повний контроль над населеним пунктом мова не йде. Окрім цього незначно збільшилася сіра зона навколо того таки Іванівського.

Ситуація біля Іванівського на початку тижня / Карта DeepStateMAP

Ситуація біля Іванівського на кінець тижня / Карта DeepStateMAP

Росіяни штурмують Схід

З огляду на ситуацію у Донеччині, ворог не полишив ідеї повної окупації цих територій. Цього тижня продовжувалися бої у населених пунктах поблизу Мар'їнки. Так, південніше вказаного міста ворог тисне на Новомихайлівку та околиці. Ситуація там протягом тижня погіршилася. Наразі під контролем росіян перебуває приблизно половина селища. Окрім цього росіяни незначно просунулися й на півночі Новомихайлівки.

Безпосередньо на околицях Мар'їнки тривають бої. Під ударом росіян лишаються населені пункти Георгіївка та Побєда. Росіяни посилають хвилями живу силу, щоб отримати хоч якісь успіхи на цьому напрямку. Протягом тижня ЗСУ продовжують утримувати ворога на попередніх позиціях, проте є розширення сірої зони. Також окупанти тиснуть й на Красногорівку.

Ситуація біля Мар'їнки на початок тижня / Карта DeepStateMAP

Ситуація біля Мар'їнки на кінець тижня / Карта DeepStateMAP

Повідомлення про 4-кілометрове просування окупантів біля Вугледара є фейком. Лінія фронту там лишається стабільною, ЗСУ відбивають всі намагання росіян отримати тут тактичну перевагу.

Обстановка на південних рубежах

Протягом тижня росіяни також не облишили спроб наступати на клин у Запорізькій області, який вдалося створити ЗСУ влітку минулого року. Зокрема, ворог намагався просувати у напрямку Вербового. Однак протягом цих днів він не мав успіхів.

Окрім цього, були й спроби штурмів безпосередньо Роботиного. Силам оборони вдається тримати лінію фронту на цьому напрямку стабільною – ворога успішно ліквідовують. Повідомляється, що окупанти зазнали значних втрат та відступили. Активні бої на Запорізькому напрямку тривають.

Ситуація біля Роботиного на початок тижня / Карта DeepStateMAP

Ситуація біля Роботиного на кінець тижня / Карта DeepStateMAP

Крім цього, росіяни підтримують активність й на Бердянському напрямку. Тривали бої поблизу населеного пункту Урожайне. Окупанти накатами намагалися захопити посадку поблизу селища – більшість атак вдалося відбити, однак ворог не зменшує активність. Ворог мав обмежений успіх поблизу Старомайорського.

ЗСУ потребують допомоги

Титанічними зусиллями Збройні Сили продовжують утримувати ворога. В умовах дефіциту озброєння та західної допомоги їм вдається утримувати лінію фронту відносно стабільною. Так, зокрема, українці продовжують протистояти ворогу на лівому березі Дніпра – поблизу населеного пункту Кринки. Там ворог протягом тижня 12 разів намагався вибити українців – однак вкотре йому це не вдалося.

Також нелегкою є ситуація на Куп'янському та Лиманському напрямках. Лінія бойового зіткнення там понад місяць лишається стабільною, попри те, що росіяни регулярно здійснюють спроби штурму на цьому напрямку. Як можна помітити, спроби "створити санітарну зону" лишаються лише в уяві Владіміра Путіна й не мають ніякої перспективи в реальності. Однак в агонії росіяни регулярно використовують КАБи, що призводить до втрат і серед цивільного населення.

Проте варто пам'ятати, що лише мужності недостатньо для протистояння ворогу – потрібна як зброя, так і медикаменти та оснащення.

Тому важливо допомагати нашій армії фінансово. Кожна гривня допомагає тримати лінію бойового зіткнення стабільною. Окрім цього – це вклад у власну безпеку, адже безпосередня допомога українців здатна допомогти оборонцям відкинути ворога далі. Тому принагідно нагадуємо, що у нас функціонує Фонд24, на сайті якого ви можете знайти актуальні збори на потреби наших захисників. Також там ви можете ознайомитися зі звітами про вже надану допомогу.