Чи вдалося стабілізувати ситуацію на лінії фронту розповів 24 Каналу майор ЗСУ, заступник командира 3-ої окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов.

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Градус боїв дещо знизився

"Наша бригада і бригади, які працюють на цьому напрямку, не лише не дали змогу противнику реалізувати свої плани, а й завдали та продовжують завдавати доволі сильних ударів по піхоті, техніці і робити все, щоб знищувати ворога", – повідомив Кудряшов.

За його словами, градус боїв останнім часом на Авдіївському відтинку фронту дещо знизився, але противник продовжує постійно застосовувати піхоту для штурмових дій.

Росіяни тиснуть на усіх смугах відповідальності Третьої штурмової бригади, застосовують нічні дрони, FPV-дрони, велику кількість артилерії. Однак зараз ситуація є повністю контрольована Збройними силами України.

Куди тисне ворог

Ворог захопив населені пункти Тоненьке та Орлівку і намагається тиснути в напрямку Бердичів.

Наразі, за повідомленням бійця, лінія фронту є більш-менш стабільною. Сили оборони України змогли вдало розмістити всі вогневі засоби ураження.

Є певні плюси в застосування артилерії, тому що під час наступу на Авдіївському напрямку наша артилерія не могла відпрацьовувати, вести контрбатарейну на боротьбу на сто відсотків, зараз ця ситуація виправлена, але не в сенсі кількості боєприпасів до артилерійських засобів, але це вже інша історія,

– додав Кудряшов.

Ворог наразі перебуває в більш вигідному становищі з погляду кількості людського ресурсу, також має переваги щодо панівних висот, зокрема в Авдіївці. Це допомагає противникові більш вдало застосовувати свої дрони і спостерігати за переднім краєм.

Де ЗСУ мають перевагу

Авдіївський напрямок пронизаний різного штибу водоймами, саме вони допомогли ЗСУ зафіксувати більш вигідні оборонні позиції.

В районі Семенівки та Орлівки лінія оборони української армії розташована по водній гладі, це ускладнює можливість противника проводити штурмові дії. Він змушений робити тимчасові переправи, навіть були випадки, коли піхота власноруч намагалася перепливти водойми.

Якщо ми дивимося на тактичну ситуацію, то ці позиції в нас більш вигідні, ніж позицій ворога,

– резюмував Кудряшов.

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