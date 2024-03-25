Також росіяни штурмують у напрямку Іванівського, Кліщіївки, Андріївки. Про це 24 Каналу розповів командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко.

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Окупанти штурмують Часів Яр

Юрій Федоренко зазначив, що на цей момент ворог не має суттєвих тактичних успіхів на полі бою. Кліщіївку та Андріївку продовжують утримувати Сила оборони.

В Іванівському загарбники не мають подальших просувань, перебувають на околицях населеного пункту. Сили оборони не дають можливості росіянам накопичувати резерви та продовжувати далі ударно-штурмові дії.

Часів Яр. Там противник робить все можливе та неможливе, не шкодуючи ні техніки, ні особового складу, ні боєприпасів, але значних тактичних успіхів не має. Силам оборони в жорстких боях вдається відбивати атаки ворога, ведеться системна злагоджена робота бригад, які тримають відтинок щодо контрбатарейної боротьби,

– підкреслив він.

ЗСУ знищують артилерію окупантів, ведеться робота ударними засобами БпЛА, які знищують легкоброньовану, броньовану техніку, артилерійські засоби, живу силу ворога. Тому противнику важко штурмувати.

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Тактика ворога

Командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" пояснив, що на Бахмутському напрямку діють різні окупаційні війська. Є військовослужбовці з низьким рівнем забезпечення та підготовки. Це переважно мобілізовані, а також приватні військові компаній типу "Шторм-Z". Вони були позбавлені волі на території Росії і зараз воюють проти України.

Саме таких військовослужбовців противник використовує насамперед для того, щоб виявляти вогневі позиції та проходити по мінних загородженнях Сил оборони. Це видатковий матеріал, який противник не шкодує та належним чином не оснащує, не озброює,

– сказав він.

Водночас ворог штурмує також військами з високим рівнем підготовки. Це кадрові військові, контрактники. Зокрема, це десантно-штурмові війська, які забезпечені засобами індивідуального захисту, формою, зброєю. До прикладу, вони мають тепловізори та багато чого іншого. Їхня тактика ведення бойових дій також відрізняється.

"У першому ешелоні йдуть спочатку низькопідготовлені – видатковий матеріал, потім намагаються дотискати саме високопідготовленим особовим складом. Попри підготовку окупанта, Сили оборони роблять все можливе та неможливе для того, щоб бити ворога дистанційно, не давати можливості йому наблизитись до наших передових позицій", – додав Федоренко.

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