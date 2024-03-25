За останню добу противник здійснив 33 ракетних і 70 авіаційних ударів, а також випустив 91 ракету з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. В результаті терористичних атак Росії є жертви серед цивільного населення.
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Яка ситуація на фронті
На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.
Яка ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться на карті
На Лиманському напрямку наші воїни відбили 8 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Веселе Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.
На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 8 атак ворога: дивіться на карті
На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 8 атак ворога в районах населених пунктів Богданівка, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.
Ситуація на Бахмутському напрямку: дивіться на карті
На Авдіївському напрямку, вдалося відбити 10 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Первомайське Донецької області.
Ворог намагається просуватися на Авдіївському напрямку: дивіться на карті
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.
Окупанти продовжують активно наступати на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті
На Оріхівському напрямку ворог 3 рази, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.
Яка ситуація на Оріхівському напрямку: дивіться на карті
Ситуація на інших напрямах
Наші військові дають гідну відсіч окупантам
- Водночас наші військові завдають окупаційним військам втрат в особовому складі та техніці, виснажуючи противника по всій лінії фронту.
- Протягом останньої доби авіація Збройних Сил провела удари в 8 районах концентрації ворожих військ, уразивши особовий склад, озброєння та військову техніку противника.
- Підрозділи ракетних військ здійснили ураження по 2 засобах протиповітряної оборони, 3 артилерійських системах та 1 станції радіоелектронної боротьби противника.