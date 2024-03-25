За последние сутки противник совершил 33 ракетных и 70 авиационных ударов, а также выпустил 91 ракету из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате террористических атак России есть жертвы среди гражданского населения.
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Какая ситуация на фронте
На Купянском направлении Силы обороны отбили атаку противника в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
Какая ситуация на Купянском направлении: смотрите на карте
На Лиманском направлении наши воины отбили 8 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Ямполовка, Веселое Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.
На Лиманском направлении Силы обороны отбили 8 атак врага: смотрите на карте
На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 8 атак врага в районах населенных пунктов Богдановка, Клещеевка, Андреевка Донецкой области.
Ситуация на Бахмутском направлении: смотрите на карте
На Авдеевском направлении, удалось отбить 10 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Первомайское Донецкой области.
Враг пытается продвигаться на Авдеевском направлении: смотрите на карте
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Урожайное, где враг, при поддержке авиации, 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.
Оккупанты продолжают активно наступать на Новопавловском направлении: смотрите на карте
На Ореховском направлении враг 3 раза, при поддержке авиации, атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Работино Запорожской области.
Какая ситуация на Ореховском направлении: смотрите на карте
Ситуация на других направлениях
Наши военные дают достойный отпор оккупантам
- В то же время наши военные наносят оккупационным войскам потери в личном составе и технике, истощая противника по всей линии фронта.
- В течение последних суток авиация Вооруженных Сил провела удары в 8 районах концентрации вражеских войск, поразив личный состав, вооружение и военную технику противника.
- Подразделения ракетных войск осуществили поражение по 2 средствам противовоздушной обороны, 3 артиллерийским системам и 1 станции радиоэлектронной борьбы противника.