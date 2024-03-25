Также украинские защитники уничтожают российскую технику. В общем, оккупанты уже потеряли техники и оружия на миллионы долларов.
Интересно Какие россияне находятся на линии боевого соприкосновения: майор ВСУ назвал 3 категории
Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения потери российской армии достигают:
- личного состава – около 437 390 (+640),
- танков – 6887 (+11),
- боевых бронированных машин – 13183 (+25),
- артиллерийских систем – 10877 (+22),
- РСЗО – 1018 (+0),
- средств ПВО – 726 (+3),
- самолетов – 347 (+0),
- вертолетов – 325 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8539 (+29),
- крылатых ракет – 2010 (+18),
- кораблей/катеров – 26 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 14454 (+47),
- специальной техники – 1785 (+7).
Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ