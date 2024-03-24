Майор ВСУ, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин рассказал 24 Каналу, что сейчас личный состав противника представлен тремя категориями оккупантов. Также россияне не знают проблем с пополнением человеческим ресурсом.

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Постоянно восстанавливают силы

Он назвал 3 основные категории, которыми наполняется российская армия сейчас:

мобилизованные, которые у россиян есть в наибольшем количестве;

зэки, определенное количество которых еще осталась в живых;

контрактники, среди которых есть те, кто ранее имел военный опыт или те, кто идет добровольно воевать. Эта категория обычно применяется более узко.

Эти 3 категории в последнее время являются основными на линии боевого соприкосновения,

– подчеркнул майор ВСУ.

Россияне сегодня могут себе позволить совершенно спокойно "стереть" на ноль свое подразделение, а на следующий день уже завести новое.

Мы это видели уже несколько раз только на Авдеевском направлении. Понимаем из данных разведки, из перехватов, что вражеское подразделение закончилось. Однако через несколько часов уже видим, как в бой вводят свежие силы, которые продолжают попытки штурмовых и наступательных действий,

– отметил Максим Жорин.

Важно! Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что россияне создают группировку, в состав которой должны войти более 100 тысяч бойцов. Однако для чего оккупантам это войско, пока неизвестно. По его словам, не обязательно враг готовит его для наступления. Вероятно им будут пополняться подразделения, которые теряют боеспособность.

Ситуация на фронте