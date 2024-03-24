Майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін розповів 24 Каналу, що зараз особовий склад противника представлений трьома категоріями окупантів. Також росіяни не знають проблем з поповнюванням людським ресурсом.

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Постійно відновлюють сили

Він назвав 3 основні категорії, якими наповнюється російська армія наразі:

мобілізовані, які в росіян є в найбільшій кількості;

зеки, певна кількість яких ще залишилась в живих;

контрактники, серед яких є ті, хто раніше мав воєнний досвід або ті, хто йде добровільно воювати. Ця категорія зазвичай застосовується більш вузько.

Ці 3 категорії останнім часом є основними на лінії бойового зіткнення,

– наголосив майор ЗСУ.

Росіяни сьогодні можуть собі дозволити абсолютно спокійно "стерти" на нуль свій підрозділ, а наступного дня вже завести новий.

Ми це бачили вже декілька разів лише на Авдіївському напрямку. Розуміємо з даних розвідки, з перехоплень, що ворожий підрозділ закінчився. Однак через декілька годин вже бачимо, як в бій вводять свіжі сили, які продовжують спроби штурмових та наступальних дій,

– зазначив Максим Жорін.

Важливо! Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що росіяни створюють угруповання, до складу якого мають увійти понад 100 тисяч бійців. Проте для чого окупантам це військо, наразі невідомо. За його словами, не обов’язково ворог готує його для наступу. Імовірно ним будуть поповнюватися підрозділи, які втрачають боєздатність.

Ситуація на фронті