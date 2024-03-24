Майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін розповів 24 Каналу, що зараз особовий склад противника представлений трьома категоріями окупантів. Також росіяни не знають проблем з поповнюванням людським ресурсом.
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Постійно відновлюють сили
Він назвав 3 основні категорії, якими наповнюється російська армія наразі:
- мобілізовані, які в росіян є в найбільшій кількості;
- зеки, певна кількість яких ще залишилась в живих;
- контрактники, серед яких є ті, хто раніше мав воєнний досвід або ті, хто йде добровільно воювати. Ця категорія зазвичай застосовується більш вузько.
Ці 3 категорії останнім часом є основними на лінії бойового зіткнення,
– наголосив майор ЗСУ.
Росіяни сьогодні можуть собі дозволити абсолютно спокійно "стерти" на нуль свій підрозділ, а наступного дня вже завести новий.
Ми це бачили вже декілька разів лише на Авдіївському напрямку. Розуміємо з даних розвідки, з перехоплень, що ворожий підрозділ закінчився. Однак через декілька годин вже бачимо, як в бій вводять свіжі сили, які продовжують спроби штурмових та наступальних дій,
– зазначив Максим Жорін.
Ситуація на фронті
- За минулу добу, станом на 24 березня, найгарячішим напрямком є Новопавлівський. Українські сили тут продовжувати протистояти ворогу поблизу населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Побєда, Костянтинівка та Урожайне. Окупанти на цих ділянках фронту намагалися впродовж доби 34 рази прорвати нашу оборону.
- Напруженою ситуація залишається на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Поблизу Бахмута – в районах населених пунктів Кліщіївка, Богданівка, Іванівське – Сили оборони відбили 15 атак росіян. Щодо Авдіївського напрямку, то українські захисники стримали 13 атак окупантів поблизу населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Яснобродівка та Невельське.
- Також аналітики Інституту вивчення війни зазначають з посиланням на російські ЗМІ, що Росія може готувати резерви для того, щоб провести наступальну операцію з оточення Харкова. Для цього окупантам потрібно зібрати військо у 300 тисяч військових. Водночас аналітики не спостерігають ознак того, що росіяни готуються до цього.