Протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 14 ракетних та 106 авіаційних ударів, здійснив 99 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

До теми Понад 200 одиниць техніки та 990 окупантів: колосальні втрати ворога на 24 березня

Яка ситуація на Сході України

На Куп'янському напрямку ворог наступальних або штурмових дій не вів.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 8 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Ямполівка, Роздолівка, Веселе, Спірне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

Росіяни атакували позиції поблизу Білогорівки: дивіться на карті

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 15 атак ворога в районах населених пунктів Кліщіївка, Богданівка, Іванівське Донецької області.

Ворог намагався штурмувати позиції в районі Кліщіївки: дивіться на карті

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 13 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Яснобродівка та Невельське Донецької області.

ЗСУ відбили атаки ворога біля Бердичів: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Побєда, Костянтинівка та Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 34 рази намагався прорвати оборону наших військ.

Росіяни намагалися прорвати оборону біля Красногорівки: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

На Оріхівському напрямку ворог 4 рази, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

Росія намагалася атакувати поблизу Роботиного: дивіться на карті

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра та протягом минулої доби здійснив 2 безуспішні атаки позицій наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Як змінився фронт на інших напрямках

На Волинському і Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському і Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

Яких втрат завдали Сили оборони ворогу у техніці

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та одному складу противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 району зосередження особового складу, 4 пунктах управління, 2 засобах протиповітряної оборони, 1 артилерійському засобу, 1 станції РЕБ та 1 радіолокаційній станції окупантів.