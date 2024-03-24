Карта бойових дій станом на 24 березня / Колаж 24 Каналу
Українські захисники вже 760 добу обороняють нашу державу від ворога, виганяючи його з окупованих територій. Тим часом ворог не припиняє штурмувати позиції Сил оборони, наразі найгарячіше на Новопавлівському напрямку.
Протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 14 ракетних та 106 авіаційних ударів, здійснив 99 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Росіяни атакували позиції поблизу Білогорівки: дивіться на карті
Ворог намагався штурмувати позиції в районі Кліщіївки: дивіться на карті
ЗСУ відбили атаки ворога біля Бердичів: дивіться на карті
Росіяни намагалися прорвати оборону біля Красногорівки: дивіться на карті
Що відбувається на Півдні
Росія намагалася атакувати поблизу Роботиного: дивіться на карті
Як змінився фронт на інших напрямках
Яких втрат завдали Сили оборони ворогу у техніці
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та одному складу противника.
Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 району зосередження особового складу, 4 пунктах управління, 2 засобах протиповітряної оборони, 1 артилерійському засобу, 1 станції РЕБ та 1 радіолокаційній станції окупантів.