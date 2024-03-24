Протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 14 ракетних та 106 авіаційних ударів, здійснив 99 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

До теми Понад 200 одиниць техніки та 990 окупантів: колосальні втрати ворога на 24 березня

Яка ситуація на Сході України

Росіяни атакували позиції поблизу Білогорівки: дивіться на карті

Ворог намагався штурмувати позиції в районі Кліщіївки: дивіться на карті

ЗСУ відбили атаки ворога біля Бердичів: дивіться на карті

Росіяни намагалися прорвати оборону біля Красногорівки: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

Росія намагалася атакувати поблизу Роботиного: дивіться на карті

Як змінився фронт на інших напрямках

Яких втрат завдали Сили оборони ворогу у техніці

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та одному складу противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 району зосередження особового складу, 4 пунктах управління, 2 засобах протиповітряної оборони, 1 артилерійському засобу, 1 станції РЕБ та 1 радіолокаційній станції окупантів.