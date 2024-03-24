За прошедшие сутки произошло 75 боевых столкновений. В целом враг нанес 14 ракетных и 106 авиационных ударов, совершил 99 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и одному составу противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 4 пунктах управления, 2 средствах противовоздушной обороны, 1 артиллерийскому средству, 1 станции РЭБ и 1 радиолокационной станции оккупантов.