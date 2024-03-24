За прошедшие сутки произошло 75 боевых столкновений. В целом враг нанес 14 ракетных и 106 авиационных ударов, совершил 99 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Какова ситуация на Востоке Украины

На Купянском направлении враг наступательных или штурмовых действий не вел.

На Лиманском направлении наши воины отбили 8 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Ямполовка, Раздоловка, Веселое, Спорное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

Россияне атаковали позиции вблизи Белогоровки: смотрите на карте

На Бахмутском направлении наши воины отбили 15 атак врага в районах населенных пунктов Клещеевка, Богдановка, Ивановское Донецкой области.

Враг пытался штурмовать позиции в районе Клещеевки: смотрите на карте

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 13 атак врага в районах населенных пунктов Бердычи, Тоненькое, Первомайское, Яснобродовка и Невельское Донецкой области.

ВСУ отбили атаки врага возле Бердычей: смотрите на карте

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Победа, Константиновка и Урожайное, где враг, при поддержке авиации, 34 раза пытался прорвать оборону наших войск.

Россияне пытались прорвать оборону возле Красногоровки: смотрите на карте

Что происходит на Юге

На Ореховском направлении враг 4 раза, при поддержке авиации, атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Россия пыталась атаковать вблизи Работино: смотрите на карте

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра и за прошедшие сутки совершил 2 безуспешные атаки позиций наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Как изменился фронт на других направлениях

На Волынском і Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском і Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и одному составу противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 4 пунктах управления, 2 средствах противовоздушной обороны, 1 артиллерийскому средству, 1 станции РЭБ и 1 радиолокационной станции оккупантов.