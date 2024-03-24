Карта боевых действий по состоянию на 24 марта / Коллаж 24 Канала
Украинские защитники уже 760 сутки обороняют наше государство от врага, выгоняя его с оккупированных территорий. Между тем враг не прекращает штурмовать позиции Сил обороны, пока горячее всего на Новопавловском направлении.
За прошедшие сутки произошло 75 боевых столкновений. В целом враг нанес 14 ракетных и 106 авиационных ударов, совершил 99 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Россияне атаковали позиции вблизи Белогоровки: смотрите на карте
Враг пытался штурмовать позиции в районе Клещеевки: смотрите на карте
ВСУ отбили атаки врага возле Бердычей: смотрите на карте
Россияне пытались прорвать оборону возле Красногоровки: смотрите на карте
Что происходит на Юге
Россия пыталась атаковать вблизи Работино: смотрите на карте
Как изменился фронт на других направлениях
Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и одному составу противника.
Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 4 пунктах управления, 2 средствах противовоздушной обороны, 1 артиллерийскому средству, 1 станции РЭБ и 1 радиолокационной станции оккупантов.