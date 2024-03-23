Серед окупантів наразі панує хаос та паніка, адже рейд російських добровольців показав, що кордон можна легко перетнути. Про це в інтерв'ю розповів начальник штабу Російського добровольчого корпусу Олександр на псевдо "Фортуна".

Читайте також Росіяни знову бідкаються на атаку дронів: у яких регіонах було неспокійно

У нас є пласт інформації з перехоплень, там (серед росіян, – 24 Канал) панує хаос, паніка, люди взагалі не розуміють, як таке могло статися. Вони живуть в парадигмі того, що кордони на замку, ніхто ніколи не пройде, все заміновано, там стоїть еліта російських військ, а в дійсності цього всього немає. І коли про це дізнаються військові, для них це, звичайно, великий психологічний удар,

– пояснив боєць РДК.

Він також розповів, що морально росіяни не готові воювати, а полонені окупанти взагалі не розуміють, що відбувається.

Фронт вдалося стабілізувати

Наразі росіяни перекидають війська з Херсоньского напрямку на Бєлгород. За словами Олександра, командування Сухопутних військ дякує добровольцям і каже, що ця операція дозволила стабілізувати фронт. Рейд РДК дозволив розширити плацдарм в Крим, а в Красногорівці ЗСУ перейшли у контрнаступ.

Не варто забувати, що по одній лише Козинці (село в Бєлгородській області, – 24 Канал) армія Росії випустила близько 323 КАБів. Вони не потрапили на лінію фронту, не потрапили у бійців ЗСУ, а були утилізовані на російській території,

– сказав Олександр.

Що відбувається на Бєлгородщині