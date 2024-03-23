Серед окупантів наразі панує хаос та паніка, адже рейд російських добровольців показав, що кордон можна легко перетнути. Про це в інтерв'ю розповів начальник штабу Російського добровольчого корпусу Олександр на псевдо "Фортуна".
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У нас є пласт інформації з перехоплень, там (серед росіян, – 24 Канал) панує хаос, паніка, люди взагалі не розуміють, як таке могло статися. Вони живуть в парадигмі того, що кордони на замку, ніхто ніколи не пройде, все заміновано, там стоїть еліта російських військ, а в дійсності цього всього немає. І коли про це дізнаються військові, для них це, звичайно, великий психологічний удар,
– пояснив боєць РДК.
Він також розповів, що морально росіяни не готові воювати, а полонені окупанти взагалі не розуміють, що відбувається.
Фронт вдалося стабілізувати
Наразі росіяни перекидають війська з Херсоньского напрямку на Бєлгород. За словами Олександра, командування Сухопутних військ дякує добровольцям і каже, що ця операція дозволила стабілізувати фронт. Рейд РДК дозволив розширити плацдарм в Крим, а в Красногорівці ЗСУ перейшли у контрнаступ.
Не варто забувати, що по одній лише Козинці (село в Бєлгородській області, – 24 Канал) армія Росії випустила близько 323 КАБів. Вони не потрапили на лінію фронту, не потрапили у бійців ЗСУ, а були утилізовані на російській території,
– сказав Олександр.
Що відбувається на Бєлгородщині
- У легіоні "Свобода Росії" розповіли, що впродовж тижня, що триває операція добровольців, вдалося "демілітаризували" 1,5 тисячі російських силовиків, 27 окупантів взято у полон. Також знищено близько танкової роти 1-го артилерійського дивізіону та приблизно 30 одиниць легкої бронетехніки.
- Представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що Україна допомагає російським добровольцям, які борються з режимом Путіна. За його словами, бійці добровольчих підрозділів проявляються себе "мужньо та героїчно" на багатьох ділянках фронту. Також вони беруть участь у важливих воєнних операціях.
- Також російські добровольці завдають ударів по пріоритетних цілях на околицях Журавлівки в Бєлгородської області. Зокрема їм вдалося залишити противника без систем спостереження та засобів зв'язку на полі бою. Удари по цілях були завдані безпілотниками.