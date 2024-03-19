Про це заявив речник ГУР МОУ Андрій Юсов в етеірі національного телемарафону. За його словами, це обов'язок України. Він пояснив, чому так вважає.
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"Ці люди (російські добровольчі підрозділи) прийшли допомогти українцям звільнитися від російських окупантів і мужньо та героїчно себе проявляють на багатьох ділянках фронту, безпосередню участь беруть у серйозних операціях. Тому, звичайно, і Україна має допомагати тим росіянам, які борються з путінським режимом, звільнити Росію від Путіна", – заявив Андрій Юсов.
Бойові дії на території Росії тривають
Раніше керівник штабу РДК Олександр з позивним "Фортуна" розповів, що наразі "іде розвиток наступальних дій і просування по всій лінії зіткнення" в прикордонних з Україною регіонах Росії.
За його словами, російські добровольці задіяли всі резерви для бойових дій.
Це дає свої плоди
- Діяльність добровольчих формувань на території Росії змусила російського диктатора відреагувати на події та реально поглянути на ситуацію з безпекою в його країні. Так, сьогодні, 19 березня Путін виступаючи на колегії ФСБ розповів, нібито Росія продовжує "укріплення кордону" – особливо у районах, де проходять бойові дії.
- Російський президент намагався заспокоїти народ, вигадуючи байки про доукомплектування прикордонників і сучасну зброю.
- При цьому російський диктатор очевидно усвідомлює, як ці події підривають його авторитет і яку загрозу становлять.