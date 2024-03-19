Про це заявив речник ГУР МОУ Андрій Юсов в етеірі національного телемарафону. За його словами, це обов'язок України. Він пояснив, чому так вважає.

Дивіться також Справжня опозиція Путіну: що відомо про РДК, легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон

"Ці люди (російські добровольчі підрозділи) прийшли допомогти українцям звільнитися від російських окупантів і мужньо та героїчно себе проявляють на багатьох ділянках фронту, безпосередню участь беруть у серйозних операціях. Тому, звичайно, і Україна має допомагати тим росіянам, які борються з путінським режимом, звільнити Росію від Путіна", – заявив Андрій Юсов.

Бойові дії на території Росії тривають

Раніше керівник штабу РДК Олександр з позивним "Фортуна" розповів, що наразі "іде розвиток наступальних дій і просування по всій лінії зіткнення" в прикордонних з Україною регіонах Росії.

За його словами, російські добровольці задіяли всі резерви для бойових дій.

Це дає свої плоди