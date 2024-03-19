У легіоні "Свобода Росії" заявили 12 березня, що ЛРС, РДК та "Сибірський батальйон" змогли перетнути кордон та зайшли на територію Гайворонського району, що у Бєлгородській області. І що їм вдалося зайти також на територію Курської області.
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Залишають окупантів без зв'язку
Станом на зараз російські добровольці знищують пріоритетні цілі на околицях Журавлівки в Бєлгородської області.
Російські визвольні сили знищують пріоритетні цілі на околицях Журавлівки одну за одною та регулярно залишають путінські війська без систем спостереження та засобів зв'язку на полі бою,
– йдеться у повідомленні легіону "Свобода Росії".
За їхніми словами, мовиться про системи спостереження та засоби зв'язку російської армії, які вдається знищувати за допомогою дронів.
Легіон "Свобода Росії" показав кадри знищення засобів зв'язку загарбників: дивіться відео
Що відомо про рейд російських добровольців у Бєлгородську область: головне
- 12 березня російські добровольці зайшли на територію Росії. Так легіон "Свобода Росії", РДК та "Сибірський батальйон" розпочали операцію з "визволення Росії від диктатури". Її вони навмисно приурочили до виборів президента Росії. Російські добровольці хочуть активізувати в Росії внутрішню опозицію.
- Вже 18 березня бійці добровольчих підрозділів повідомили про ліквідацію складу снарядів ворога у селищі Тьоткіно Курської області. Легіон "Свобода Росії" опублікував відео з моментом влучання до складу з БК. Також доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський розповів про важкі бої.
- За його словами, росіяни кинули значні сили проти добровольців. Він повідомив про удари авіації, які ворог завдавав за допомогою авіації по підрозділах добровольців. Внаслідок цього майже повністю знищено село Козинка у Бєлгородській області.
- Загалом добровольці з 12 березня, коли розпочався їхній рейд у прикордонні області Росії, вже закріпилися на території, площа якої складає 41,8 квадратного кілометра.
- Бійці добровольчих підрозділів діють у декількох населених пунктах: в Тьоткіно в Курській області, в Глотовому, Лозовій Рудці, Нехотіївці та в районі Нової Таволжанки у Бєлгородській області.