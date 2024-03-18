Нагадаємо, що на території Бєлгородської та Курської областей триває спецоперація російських добровольців. Так, 17 березня стало відомо про захоплення адміністрації у селищі Горьківський.

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Російські добровольці знищили склад БК у Тьоткіні

Легіон "Свобода Росії" опублікував відео знищення складу боєприпасів у російському Тьоткіно. Кадри з ударом по складу легіон поширив в понеділк, 18 березня.

Вони зазначили, що ворожі боєприпаси гарно горять.

Добре горить... Знищили склад БК путінської армії в Тьоткіні. Далі буде,

– йдеться в повідомленні.

Російські добровольці підірвали склад БК армії Росії у Тьоткіні: дивіться відео

Легіон "Свобода Росії" розніс два склади боєприпасів окупантів під Курськом: коротко