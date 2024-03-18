Нагадаємо, що на території Бєлгородської та Курської областей триває спецоперація російських добровольців. Так, 17 березня стало відомо про захоплення адміністрації у селищі Горьківський.
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Російські добровольці знищили склад БК у Тьоткіні
Легіон "Свобода Росії" опублікував відео знищення складу боєприпасів у російському Тьоткіно. Кадри з ударом по складу легіон поширив в понеділк, 18 березня.
Вони зазначили, що ворожі боєприпаси гарно горять.
Добре горить... Знищили склад БК путінської армії в Тьоткіні. Далі буде,
– йдеться в повідомленні.
Російські добровольці підірвали склад БК армії Росії у Тьоткіні: дивіться відео
Легіон "Свобода Росії" розніс два склади боєприпасів окупантів під Курськом: коротко
- Російські добровольці 14 березня заявили, що знищили одразу 2 склади боєприпасів ворога в Тьоткіні.
- "Поки армія Путіна знищує будинки цивільних, артилеристи Легіону філігранно знищили одразу 2 склади БК путінських військ у Тьоткіні", – йдеться в повідомленні легіону.