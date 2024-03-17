Так, Сибірський батальйон повідомив про захоплення адміністрації у селищі Горьківське. Де розташований цей населений пункт, читайте далі.

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Повстанці просуваються уперед

Російські добровольці продовжують вести бої з кремлівськими військами на території Бєлгородської області.

Як і раніше повідомляли у РДК, епіцентром бойових зіткнень у цьому регіоні є місто Грайворон та його околиці.

17 березня повстанці заявили, що вони разом із добровольцями Чеченської республіки Ічкерія зайшли до населеного пункту Горьківський на території Росії та захопили будівлю місцевої адміністрації.

Зазначимо, що Горьківське – це селище Грайворонського району Бєлгородської області. Адміністративний центр Горьківського сільського поселення. Розташований на заході Бєлгородської області, у південно-східній частині Грайворонського району поблизу кордону з Україною.

Відстань між цим населеним пунктом і Грайвороном складає майже 18 кілометрів.

Нагадаємо, що раніше добровольці заявили про звільнення Козинки – селища на околицях Грайворона.

Де розташоване Горьківське: дивіться карту

Зверніть увагу! Сьогодні вночі низка регіонів країни – агресорки зазнали атаки дронів. Зокрема, під обстрілом перебував Бєлгород. Втім, зі світанком спокій до міста так і не прийшов. Опісля дронової загрози у Бєлгороді повідомили про ракетну небезпеку. У місті лунали вибухи. Згодом місцева влада заявила, що, мовляв, "пе-ве-о" усе позбивало. Йдеться про 9 снарядів з РСЗВ Vampire та три – з "Урагану".

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