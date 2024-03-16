Таким чином в корпусі спростували заяви російських пропагандистів про буцімто "повне знищення РДК на території Росії". Наразі російські добровольці ще проводять свою роботу на території держави-агресора.

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РДК показали нову партію полонених, який взяли у Росії

У Російському добровольчому корпусі заявили, що всі заяви міністерства оборони Росії про "знищення РДК у повному складі" – чергова брехня. Як спростування цьому фейку російські добровольці показали нову партію полонених з-поміж військових збройних сил Росії.

На кадрах можна побачити, що всього у новій партії перебуває 25 військовополонених з армії країни-агресорки. Зокрема, сортуванням цих полонених займався особисто командир Російського добровольчого корпусу Денис Нікітін з позивним "White Rex".

Він також вкотре запросив губернатора Бєлгородської області Вячєслава Гладкова на зустріч, щоб передати йому полонених.

Минулого разу ви так і не знайшли в собі мужності, щоб прийти і забрати полонених. Можливо, цього разу зможете зібрати свою волю в кулак, хоробрість і прийдете нарешті зі мною поспілкуватися і забрати пару полонених,

– заявив "White Rex".ʼ

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Російські добровольці взяли в полон командира взводу

Командир РДК також зміг поспілкуватися з командиром взводу Алєксєя Голубєва, якого вдалося взяти в полон російським добровольцям. Окупант зазначив, що під час того, як він та його взвод мінували територію, почався обстріл. Внаслідок цього всі, хто був із чоловіком, загинули, а його самого взяли у полон.

За словами командира взводу, з ним у полоні поводилися нормально, жодних порушень чи жорсткого ставлення до себе він не виявив.

Голубєв також спростував заяву пропагандистів стосовно "500 вбитих добровольців з РДК", сказавши, що жодного вбитого з корпусу не бачив. Він також заявив, що на момент взяття у полон населений пункт Козинка не перебував під 100-відсотковим контролем російської влади.