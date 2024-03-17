Так, Сибирский батальон сообщил о захвате администрации в поселке Горьковский. Где расположен этот населенный пункт, читайте дальше.

Смотрите также "Какого черта Запад позволяет это Путину": министр обороны Британии не поехал в Одессу из-за Кремля

Повстанцы продвигаются вперед

Российские добровольцы продолжают вести бои с кремлевскими войсками на территории Белгородской области.

Как и ранее сообщали в РДК, эпицентром боевых столкновений в этом регионе является город Грайворон и его окрестности.

17 марта повстанцы заявили, что они вместе с добровольцами Чеченской республики Ичкерия зашли в населенный пункт Горьковский на территории России и захватили здание местной администрации.

Отметим, что Горьковский – это поселок Грайворонского района Белгородской области. Административный центр Горьковского сельского поселения. Расположен на западе Белгородской области, в юго-восточной части Грайворонского района вблизи границы с Украиной.

Расстояние между этим населенным пунктом и Грайвороном составляет почти 18 километров.

Напомним, что ранее добровольцы заявили об освобождении Козинки – поселка в окрестностях Грайворона.

Где расположено Горьковское: смотрите карту

Обратите внимание! Сегодня ночью ряд регионов страны – агрессора подверглись атаке дронов. В частности, под обстрелом находился Белгород. Впрочем, с рассветом покой в город так и не пришел. После дроновой угрозы в Белгороде сообщили о ракетной опасности. В городе раздавались взрывы. Впоследствии местные власти заявили, что, мол, "пе-ве-о" все посбивало. Речь идет о 9 снарядах из РСЗО Vampire и трех – из "Урагана".

Спецоперация российских добровольцев: последние новости