Как рассказали журналистам в Минобороны Британии, на решение Гранта Шаппса повлияли две вещи.
Смотрите также В Ахтырке на Сумщине слышали три взрыва, в городе пропал свет
Россияне все знали
7 марта британский министр вместе с делегацией прибыл в украинскую столицу, где провел встречу с президентом Зеленским. Перед этим Шаппс прилетел в Польшу, а уже оттуда ночным поездом добрался до Киева.
Как пишут СМИ, в самолете министру сообщили, что оккупанты ударили по Одессе баллистикой во время визита Зеленского и премьера Греции.
Кроме того, как выяснила британская разведка, россияне знали о маршруте путешествия Шаппса, а также его намерениях посетить Одессу.
Именно из соображений безопасности министр отменил эту поездку. Тогда британец раскритиковал Запад за его пассивную реакцию на действия Кремля. По словам Шаппса, Путин намеренно или случайно едва не убил лидеров двух европейских стран. "Что, черт возьми, он делает и какого черта Запад позволяет ему делать подобные вещи?" – эмоционально отреагировал на удар по Одессе министр обороны.
Удар по Одессе 6 марта: что известно
- 6 марта утром президент Зеленский вместе с греческой делегацией во главе с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом находились в Одессе.
- Глава государства как раз показывал коллеге порт, который подвергся обстрелу россиян, и рассказывал о планах его восстановления. Вдруг поблизости раздались мощные взрывы.
- Как потом напишет CNN, это произошло всего в 500 метрах от места пребывания лидеров.
- Сигнал воздушной тревоги прозвучал уже после взрывов, поскольку россияне ударили баллистикой.
- Известно, что враг атаковал припортовую инфраструктуру. Погибло 5 человек.
- Комментируя обстрел, Кириакос Мицотакис заявил, что он был поражен. Политик рассказал, что они не успели даже спуститься в укрытие. Кроме того, он заметил, что эта атака – очередное доказательство того, что "никого нет вне войны".
- В Офисе президента не исключили, что оккупанты могли совершить покушение на Зеленского и греческую делегацию. Между тем в ВСУ считают, что обстрел баллистикой не связан с конкретным визитом.
- Зеленский сказал, что он не знает, планировал ли Путин его убить. В любом случае последний показал, что не имеет ни капли уважения к лидерам других стран и их сопровождению.