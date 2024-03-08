Президент Украины дал интервью программе Cinque minuti итальянского телеканала Rai. В частности, он прокомментировал вражеский удар по Одессе.

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Вне здравого смысла

Зеленский подтвердил, что во время того, как он вместе с премьером Греции находился в одном из одесских портов, в городе раздался мощный взрыв. Глава государства отметил, что никто не успел спуститься в укрытие, поскольку не было сигнала тревоги. Зеленский напомнил, что по городу ударили баллистикой с территории Крыма. Баллистика летит очень быстро, поэтому соответственно сигнал тревоги "опоздал".

Президент заметил, что он не знает, на кого был "рассчитан" этот удар.

Во всяком случае, если честно, это нечто невероятное. Когда у нас премьер-министр другого государства. Я уже не говорю о себе. Я говорю просто о каком-то уважении к лидерам других стран, просто к их людям. И мы видим, что у Путина его просто нет. Ударить баллистической ракетой во время визита премьера Греции... Он был очень удивлен, а я – нет. Мы знаем, что он (Путин – 24 Канал) не останавливается, убивает, терроризирует гражданское общество, не только военных. Поэтому сложно сказать, куда били российские террористические войска. В любом случае это вне здравого смысла,

– заявил Зеленский.

Что предшествовало