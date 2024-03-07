Журналисты CNN, со ссылкой на собственные источники, утверждают, что кортеж, перевозивший лидеров Украины и Греции по Одессе, почувствовал взрывную волну от удара. Политики также увидели "грибовидное облако" дыма.

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Авторы материала отметили, что Зеленский часто совершает рискованные поездки на передовую и приветствовал десятки мировых лидеров в Украине в течение более двух лет войны с Россией. Но обстрел, произошедший 6 марта, может быть одним из самых больших вызовов для президента.

Зеленский сказал, что был достаточно близко, чтобы увидеть и услышать удар.

Мы сегодня видели этот удар. Вы же видите, с кем имеем дело, им безразлично, где бить. Я знаю, что сегодня были жертвы, еще не знаю всех подробностей, но известно, что есть погибшие и раненые,

– сказал Зеленский из Одессы в среду.

Президент также отметил, что Украине надо защитить себя в первую очередь. Лучший способ это сделать – система противовоздушной обороны.

"Оружие нужно здесь, чтобы спасать жизни. Решение нужны сейчас – не когда-то, а для людей, которые терпят террористические атаки ежедневно и каждую ночь", – заявил украинский глава.

Мицотакис сказал, что Зеленский провел для него экскурсию по южному городу, которое понесло огромный ущерб от месяцев российских ударов, прежде чем они услышали сирены воздушной тревоги.

Вскоре, когда мы садились в наши машины, мы услышали сильный взрыв. Думаю, что для нас это лучшее, самое яркое напоминание, что здесь идет настоящая война, которая затрагивает не только фронт, солдат, а и наших ни в чем не повинных сограждан,

– заявил Мицотакис.

Тем временем министерство обороны России сообщило, что его военные нанесли удар в 11:40 по московскому времени. В минобороны страны-агрессора отметили, что "нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в районе промышленного порта Одессы, где шла подготовка к боевому применению беспилотных катеров Вооруженных сил Украины" и, что якобы "цель удара достигнута".

Отреагировали на циничную российскую атаку и в Вашингтоне, где запрос президента США Джо Байдена на помощь Украине в размере 60 миллиардов долларов застопорился. Белый дом заявил, что удар является еще одним свидетельством того, что Украина нуждается в дополнительной военной помощи, и призвал спикера Палаты представителей Майка Джонсона, чтобы тот поднял вопрос о голосовании за пакет.

Президент Европейского совета Шарль Мишель осудил удар как "еще один признак трусливой тактики России", которая, по его словам, была "ниже даже для Кремля".

Спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук заявил, что в результате атаки по Одессе 6 марта пять человек погибли, еще больше получили ранения. Ни Зеленский, ни Мицотакис не пострадали.