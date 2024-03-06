Россия снова ударила по Одессе. Владимир Зеленский отметил, что в результате этой атаки есть раненые и погибшие, передает 24 Канал.

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Им все равно, куда бить

По словам Владимир Зеленского, и так понятно, с кем мы имеем дело. Он отметил, что россиянам все равно, куда бить.

Он также рассказал, что знает, что сегодня были раненые и погибшие в результате российского удара. В то же время всех деталей президент не знает.

Вот, что мы видим. Это показывает, что нам нужно защищаться,

– отметил Зеленский.

Украинский лидер в очередной раз напомнил, что Украине нужны средства противовоздушной обороны для того, чтобы обеспечить защиту украинского неба, ведь россияне могут целиться и в гражданских, и в военных, и в международных гостей.

В то же время он также сказал, что мы все равно усиливаемся каждый день.

Россия ударила по Одессе во время визита в город премьера Греции. Издание Protothema утверждает, что целью российских войск был кортеж президента Украины Владимира Зеленского. По их информации, взрыв произошел, когда он находился в 150 метрах от местонахождения греческой делегации во главе с Мицотакисом.

Он также прокомментировал удар. Греческий чиновник отметил, что Владимир Зеленский с командой объясняли делегации значение порта, где проходил брифинг, и рассказывали, что делается для его восстановления.

В частности, мы увидели, каких порт подвергся разрушениям в результате атак. В конце визита мы услышали сигнал воздушной тревоги и мощные взрывы рядом с нами,

– сказал Мицотакис.

После этого он отметил, что война касается всех и никого не жалеет.

К счастью, никто не пострадал.

Россия ударила по Одессе