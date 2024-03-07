Журналісти CNN, з посиланням на власні джерела, стверджують, що кортеж, який перевозив лідерів України й Греції Одесою, відчув вибухову хвилю від удару. Політики також побачили "грибоподібну хмару" диму.

До теми Замах чи випадковість: чи могла Росія націлитися саме на Зеленського в Одесі

Російська ракета вибухнула за 500 метрів від кортежу політиків

Автори матеріалу наголосили, що Зеленський часто здійснює ризиковані поїздки на передову та вітав десятки світових лідерів в Україні протягом понад двох років війни з Росією. Але обстріл, що стався 6 березня може бути одним із найбільших викликів для президента.

Зеленський сказав, що був досить близько, щоб побачити й почути удар.

Ми сьогодні бачили цей удар. Ви ж бачите, з ким маємо справу, їм байдуже, де бити. Я знаю, що сьогодні були жертви, ще не знаю всіх подробиць, але відомо, що є загиблі та поранені,

– сказав Зеленський з Одеси в середу.

Президент також наголосив, що Україна треба захистити себе в першу чергу. Найкращий спосіб це зробити – система протиповітряної оборони.

"Зброя потрібна тут, щоб рятувати життя. Рішення потрібні зараз – не колись, а для людей, які терплять терористичні атаки щодня і щоночі", – заявив український очільник.

Міцотакіс сказав, що Зеленський провів для нього екскурсію південним містом, яке зазнало величезної шкоди від місяців російських ударів, перш ніж вони почули сирени повітряної тривоги.

Невдовзі, коли ми сідали в наші машини, ми почули сильний вибух. Думаю, що для нас це найкраще, найяскравіше нагадування про те, що тут йде справжня війна, яка зачіпає не тільки фронт, солдатів, а і наших ні в чому не винних співгромадян,

– заявив Міцотакіс.

Тим часом міністерство оборони Росії повідомило, що його військові завдали удару об 11:40 за московським часом. У міноборони країни-агресорки наголосили, що "завдали високоточного ракетного удару по ангару в районі промислового порту Одеси, де тривала підготовка до бойового застосування безпілотних катерів Збройних сил України" і, що буцімто "мета удару досягнута".

Відреагували на цинічну російську атаку й у Вашингтоні, де запит президента США Джо Байдена на допомогу Україні в розмірі 60 мільярдів доларів застопорився. Білий дім заявив, що удар є ще одним свідченням того, що Україна потребує додаткової військової допомоги, і закликав спікера Палати представників Майка Джонсона, щоб той порушив питання щодо голосування за пакет.

Президент Європейської ради Шарль Мішель засудив удар як "ще одну ознаку боягузливої ​​тактики Росії", яка, за його словами, була "нижчою навіть для Кремля".

Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук заявив, що внаслідок атаки по Одесі 6 березня п’ятеро людей загинуло, ще більше зазнали поранень. Ні Зеленський, ні Міцотакіс не постраждали.