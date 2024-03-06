Грецьке видання повідомило, що нібито метою атаки окупантів був кортеж українського президента. Водночас речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк запевнила, що удар по Одесі жодним чином не пов'язаний з конкретним візитом. Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп сказав 24 Каналу, чи могла це все ж таки бути цілеспрямована атака на Зеленського.

Важливо Залякати нікого не вдасться, – президентка Єврокомісії жорстко відреагувала на удар по Одесі

"Так не заведено"

Як зазначив військовий оглядач з Ізраїлю, тут відповідь може бути інтуїтивною, адже логіка дій російського командування "особлива".

Я припускаю, що це не було спробою замаху на Зеленського й поготів, коли він перебував разом із грецьким прем'єр-міністром. Якщо спиратися на відкриті джерела, то такого роду акцентованих спроб замаху не було,

– мовив Шарп.

Він додав, що згідно з міжнародними кодами, не заведено вбивати лідера країни-противника та громадянських лідерів. Хоча це не означає, що Росія не здатна порушити такі правила.

Я все ж таки схильний вважати, що це був збіг й росіяни справді завдавали удару по об'єкту в порту. А, можливо, це просто відмовки,

– зазначив військовий оглядач з Ізраїлю.

До слова, міністерство вбивств Росії вже відзвітувало про удар по Одесі. Росіяни похизувалися, що нібито завдали "високоточного ракетного удару по ангару в промисловому портовому районі Одеси". Окупантам привиділося, що там буцімто здійснювалася підготовка до бойового застосування безекіпажних катерів Збройних Сил України.

Деталі інциденту

Грецька газета Protothema повідомила про нібито удар по кортежу українського президента. Видання посилалося на анонімні джерела в Греції.

За їхньою інформацією, вибух стався, коли Зеленський перебував за 150 метрів від місцеперебування грецької делегації на чолі з Міцотакісом.

Згодом лідер держави особисто прокоментував ракетний удар по Одесі. Президент наголосив, що росіянам все одно куди бити.

Ми бачили сьогодні цей удар. Ви бачите, з ким ми маємо справу,

– мовив Зеленський.

На жаль, внаслідок ранкового російського обстрілу Одеси 5 людей загинули, кількість поранених уточнюється.

Реакція прем'єр-міністра Греції

Кіріакос Міцотакіс поділився зі ЗМІ своїми переживаннями від поїздки в Одесу та відреагував на вибухи, які почув під час візиту. Зеленський і штаб показували міжнародній делегації порт та розповідали, які заходи проводяться для його відновлення та посилення морських шляхів України.

Уже наприкінці ми почули звук сирен і вибухи, які були дуже близько від нас. Ми не встигли піти в захищене місце, це дуже вражаючий досвід. Немає людей, які поза цією війною. Ця війна не милує нікого,

– зауважив грецький політик.

Як на інцидент відреагували у ЗСУ

Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, коментуючи терористичний обстріл Одеси, сказала, що Росія не здійснила нічого дивного і нового для себе. Вона, як і притаманно країні-терористу, продовжує атакувати припортову інфраструктуру.

Це жодним чином не пов'язано з конкретним візитом,

– сказала речниця.

Крім того, за її припущеннями, окупанти вдарили балістикою по одній з будівель в припортовій інфраструктурі.