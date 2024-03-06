Коли російські загарбники розпочали свою терористичну атаку, український та грецький посадовці саме перебували в одному з місцевих портів, передає 24 Канал.

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"Ми не встигли піти в укриття"

Кіріакос Міцотакіс поділився зі ЗМІ своїми переживаннями. Він розповів, що він разом із Зеленським та його командою перебували у порту. Президент України саме пояснював, як можна посилити українську морську торгівлю, а також про те, яких збитків вона зазнала внаслідок російських обстрілів.

Уже наприкінці ми почули звук сирен і вибухи, які були дуже близько від нас. Ми не встигли піти в захищене місце, це дуже вражаючий досвід. Немає людей, які поза цієї війни. Ця війна не милує нікого,

– наголосив Кіріакос Міцотакіс.

Нагадаємо, вранці 6 березня після 10 ранку росіяни вдарили по Одесі, ймовірно, балістичними ракетами. Відомо, що внаслідок цієї атаки загинули 5 людей, ще 5 отримали поранення.

"Свобода або смерть"

Також під час спільної пресконференції прем'єр Греції висловив співчуття через "огидний" російський обстріл кварталів Одеси 2 березня. Тоді удар безпілотника по багатоповерхівці забрав життя 12 людей, зокрема 5 дітей.

Міцотакіс зазначив, що такий рівень жорстокості викликає сильний смуток та обурення.

Політик підкреслив, що коли він сьогодні був в Одесі і рухався містом, то був вражений, бо з одного боку "це страшна картина руйнувань, а з іншого – незламність та сміливість українського народу".

Крім того, грек заявив, що ще більше зворушений через те, що перебуває у місті, яке є пам’яткою світової культури. Саме тут була створена таємна грецька визвольна організація Filikis-Etaireia, яка запалила вогонь грецької національної революції, гаслом якої були "Свобода або смерть".

Довідка: "Філікі Етерія" (Спілка друзів) — грецька національна таємна організація, заснована в Одесі у вересні 1814 греками, які прагнули звільнити Грецію від османського ярма. 1821 року організація фактично підготувала грецьку національно-визвольну революцію 1821-29, після початку якої припинила існування.

Зараз це місто (Одеса – 24 Канал) є символом опору, а український народ боронить свою свободу із таким самим гаслом на вустах,

– наголосив Міцотакіс.

Прем'єр Греції запевнив, що його країна візьме участь у саміті миру, який відбудеться навесні у Швейцарії. Він сказав: "Ми будемо там не тому, що надія на мир потрібна Україні, вона потрібна всій Європі".