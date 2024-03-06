Під час обстрілу Одеси "Шахедами" 2 березня в одну з багатоповерхівок стався приліт. Унаслідок атаки там загинули й постраждали люди. Пошуково-рятувальні роботи ввечері 3 березня завершилися.

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В Одесі попрощалися з дитячим лікарем

Вранці 6 березня відбулася церемонія прощання із педіатром Ганною Чебан, яка загинула під завалами. Попрощатися з лікарем прийшли її близькі та колеги, а також батьки багатьох дітей, яких вона обслуговувала.

Ганна Олексіївна була цінним фахівцем, добре відомим у Пересипському районі.

2 березня загинуло багато людей, серед них п'ятеро дітей. Це наші дітки, які обслуговувалися у нашій поліклініці. Це велика втрата. Одне питання – за що? Чому? За що їх убила російська федерація?

– сказала директорка міської дитячої поліклініки №2 Катерина Патраманська.

Одесити попрощалися із Ганною Чебан / Фото "Думська"

Повідомляється, що жінка отримала квартиру у будинку близько 50 років тому. Близькі загиблої розповіли, що на початку повномасштабної війни вона ненадовго виїхала за кордон.

Однак невдовзі Ганна повернулася додому та продовжила працювати у поліклініці.

В Одесі провели в останню путь загиблу внаслідок російської атаки: дивіться відео

У місті попрощалися із багатодітною родиною Кравців

Сім'я загинула в атакованій російським дроном багатоповерхівці. Це подружжя військовослужбовців Олег і Тетяна, а також троє їхніх дітей — семимісячна Ліза, восьмирічна Злата і Сергій, якому було дев'ять років.

У селищі Раухівка місцеві жителі на колінах зустріли жалобну колону, яка проводжала в останню путь багатодітну родину Кравців. Загиблих тут всі знали.

Це страшна біда, страшне горе – і ця вся родина, прекрасні діти. Взагалі невимовний біль. Не вистачає слів, в це горе не віриться,

– каже місцева мешканка Ольга Зубрицька.

У квартирі військових залишилася лише кухня. Коли тривала пошукова операція, рідні й друзі сподівалися, що у ній міг хтось вціліти. Не знаходив собі місця від тривоги й рідний батько восьмирічної Злати й дев'ятирічного Сергія – перший чоловік Тетяни.

В Одесі попрощалися із родиною Кравців / Скриншоти 24 Каналу

У церкві на Пересипу попрощалися із вбитими одеситкою та її чотиримісячним сином

Вранці 6 березня в одеській Пересипській церкві євангельських християн баптистів попрощалися із загиблими під завалами будинку Анною Гайдаржи та її чотиримісячним сином Тимофієм.

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Зал храму не зміг вмістити всіх охочих провести в останню путь загиблих. Десяткам тих, хто прийшов, залишалося лише дивитися трансляцію церемонії на великих екранах. У першому ряду сидів чоловік загиблої з маленькою донькою.

Вона жила гарно. Вона гарною людиною була. На землі без її краси буде трохи складно. Але втішає думка, що на небі ми зустрінемося,

– розповіла подруга загиблої Ганна.

Під час церемонії росіяни завдали удару по Одесі балістичною ракетою. Звук вибуху злякав присутніх, але люди не розійшлися.

У церкві попрощалися із загиблими / Фото "Думська"

Родина Гайдаржи – віряни. Анна – донька пастора баптистської Одеської Пересипської Церкви Миколи Сидака. В Одеському обласному об'єднанні церков указали, що Сергій Гайдаржи та його донька врятувалися дивом.