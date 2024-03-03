Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки удару "Шахеда". В Одеській ОВА 3 березня повідомили, що станом на зараз відомо про 10 загиблих через російську атаку.

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Що відомо про загиблих

Вночі 2 березня російська армія спрямувала "Шахед" на багатоповерховий будинок в Одесі. Серед 10 загиблих, про яких повідомили у ДСНС, були й Олег і Тетяна Кравець. Вони – військові, що познайомилися на службі. Також загинула й їхня семимісячна донечка Ліза.

Подружжя Олега й Тетяни, що загинули в Одесі / фото з соцмереж

Тетяна звільнилась, аби доглядати новонароджену донечку. Чоловік був останнім сином своїх батьків – його брат Євген загинув у 2014 році в зоні АТО.

Маленька Ліза була єдиною спільною дитиною подружжя – лише нещодавно, 29 лютого, їй виповнилося 7 місяців. Тетяна мала ще трьох дітей від попереднього шлюбу, двох з яких дев'ятирічного Сергія та восьмирічну Злату, ще й досі шукають під завалами.

Він взяв її з трьома дітками і вони народили Лізоньку. Старший хлопчик, Володимир, поїхав у Раухівку до дідуся з бабусею та залишився живий, а троє загинули: спільна дитинка і двоє першого шлюбу,

– розповіла близька подруга родини Любов.

Водночас інша подруга сім'ї Владислава поділилася спогадами, як рятувальники шукали подружжя та дитинку.

Там де пральна машинка і відкриті двері. Це їхня квартира. Це там, де вони були: спальня, де вона спала з Олегом, і з ними Лізочка маленька. Одна кімната наче, і балкон не обвалились. Рятувальники залазили туди, кликали їх, але очевидно, що вони не вижили,

– додала жінка.

Фото, на якому можна розгледіти квартиру родини / Владислава Мала, Суспільне