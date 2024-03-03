Спасатели продолжают разбирать завалы – ищут еще двух детей семьи. В Одесской ОГА 3 марта сообщили, что по состоянию на сейчас известно о 10 погибших из-за российской атаки.

Смотрите также Разрушения и жертвы в Одессе и Харьковской области: главное о ночной атаке "Шахедами" 2 марта

Ночью 2 марта российская армия направила "Шахед" на многоэтажный дом в Одессе. Среди 10 погибших, о которых сообщили в ГСЧС, были и Олег и Татьяна Кравец. Они – военные, познакомившиеся на службе. Также погибла и их семимесячная дочь Лиза.

Татьяна уволилась, чтобы ухаживать за новорожденной дочкой. Мужчина был последним сыном своих родителей - его брат Евгений погиб в 2014 году в зоне АТО.