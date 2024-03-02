По состоянию на 5 утра известно об одном погибшем мужчине. Еще семь человек получили ранения, среди них один ребенок.
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Что известно о пострадавших
Среди пострадавших в результате удара беременная женщина. Ее состояние оценивают как средней тяжести.
Еще три человека с многочисленными ранениями также госпитализированы, среди них 26-летняя девушка в тяжелом состоянии, другие двое – в состоянии средней тяжести. Врачи делают все возможное. Трем людям, в частности, трехлетнему ребенку оказали медицинскую помощь на месте.
Поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами могут находиться люди,
– говорится в сообщении.
Россияне атаковали Одессу
- В ночь на 2 марта российские военные атаковали Одессу ударными беспилотными летательными аппаратами. Дроны заходили с Черного моря.
- Первыми деталями поделился глава ОВА Олег Кипер.
- Заметим, что около 1 ночи поступило два сообщения от местных СМИ. Они писали о том, что в Одесской области работает ПВО. Поэтому жителей области попросили быть осторожными, не рисковать собственными жизнями и оставаться в укрытиях.