Станом на 5 ранку відомо про одного загиблого чоловіка. Ще семеро людей отримали поранення, серед них одна дитина.
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Що відомо про постраждалих
Серед постраждалих внаслідок удару вагітна жінка. Її стан оцінюють як середньої важкості.
Ще троє людей з чисельними пораненнями також госпіталізовані, серед них 26-річна дівчина у важкому стані, інші двоє – в стані середньої важкості. Лікарі роблять все можливе. Трьом людям, зокрема, трирічній дитині надали медичну допомогу на місці.
Пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами можуть перебувати люди,
– мовиться в повідомленні.
Росіяни атакували Одесу
- У ніч проти 2 березня російські військові атакували Одесу ударними безпілотними літальними апаратами. Дрони заходили із Чорного моря.
- Першими деталями поділився глава ОВА Олег Кіпер.
- Зауважимо, що близько 1 ночі надійшло два повідомлення від місцевих ЗМІ. Вони писали про те, що в Одеській області працює ППО. Тому мешканців області попрохали бути обережними, не ризикувати власними життями та залишатися в укриттях.