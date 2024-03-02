Станом на 5 ранку відомо про одного загиблого чоловіка. Ще семеро людей отримали поранення, серед них одна дитина.

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Що відомо про постраждалих

Серед постраждалих внаслідок удару вагітна жінка. Її стан оцінюють як середньої важкості.

Ще троє людей з чисельними пораненнями також госпіталізовані, серед них 26-річна дівчина у важкому стані, інші двоє – в стані середньої важкості. Лікарі роблять все можливе. Трьом людям, зокрема, трирічній дитині надали медичну допомогу на місці.

Пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами можуть перебувати люди,

– мовиться в повідомленні.

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