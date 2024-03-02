Першими деталями поділився глава ОВА Олег Кіпер. Він розповів, що внаслідок атаки поранень зазнали мирні мешканці Одеси.

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Серед поранених – дитина

В Одесі є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки через російську атаку ударними дронами,

– зазначив він.

Олег Кіпер додав, що станом на 01:55 відомо про чотирьох поранених. Серед них – дитина. Наразі інформація уточнюється. Відомо, що на місці працюють всі відповідні служби.