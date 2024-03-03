Известно, что в результате атаки “Шахедами” в Одессе погибло 10 человек, среди которых трое – дети. Как сообщили в ОВА, погибшему Тимофею было всего 4 месяца, Марку – 3 годика, а тело третьего 8-месячного ребенка обнаружили в 09:50 утром 3 марта.
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Сколько людей может быть под завалами
Как сообщили в ГСЧС, в воскресенье, 3 марта, на связь вышло 3 человека, которые были в перечнях вероятных лиц, которые могут находиться под завалами.
Небольшая такая хорошая для нас новость, эти люди живы,
– добавили в ГСЧС.
Сейчас продолжается поисково-спасательная операция. По информации спасателей, под завалами могут быть еще 4 человека.
Как добавил председатель Одесской ОГА Олег Кипер, эти три человека, которые вышли на связь, еще неделю назад выехали по делам. Жители дома об этом не знали, поэтому они были внесены в список пропавших без вести.
Говоря о пострадавших, Кипер добавил, что в больнице сейчас находятся 3 человека, другие – уже получили помощь и были отправлены в места временного пребывания.
"Шахед" разрушил 18 квартир в многоэтажке: главное об атаке
- Россия ночью 2 марта атаковала Одесскую область 8 дронами-камикадзе типа "Шахед". Силы и средства ПВО провели интенсивную боевую работу и сбили 7 беспилотников, которые атаковали одновременно и с разных направлений. К сожалению, один дрон, который постоянно маневрировал между многоэтажками, не удалось сбить.
- "Шахед" попал в 9-этажку в Одессе и разрушил 18 квартир. Взрыв был очень мощным и разрушительным, и в Офисе генпрокурора отметили, что ранее дроны-камикадзе не нанесли таких разрушений.
- В то же время Наталья Гуменюк отметила, что "Шахед" мог иметь усиленную боевую часть, что и привело к таким разрушительным последствиям. Сейчас продолжается экспертиза и специалисты исследуют обломки, чтобы сообщить – какой именно тип "Шахедов" применялся Россия для ударов по Одессе.
- От российского террора погибло 10 человек, среди которых трое детей (3-летний мальчик Марк, 4-месячный Тимофей и 8-месячный младенец). Также известно о 8 пострадавших, среди которых также есть ребенок.