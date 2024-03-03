Наразі відомо, що унаслідок атаки "Шахедами" в Одесі загинуло 10 людей, серед яких троє – діти. Як повідомили в ОВА, загиблому Тимофію було лише 4 місяці, Марку – 3 рочки, а тіло третьої 8-місячної дитини виявили о 09:50 зранку 3 березня.

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Скільки людей можу бути під завалами

Як повідомили в ДСНС, у неділю, 3 березня, на зв'язок вийшли 3 людини, які були в переліках осіб, які можуть перебувати під завалами.

Невеличка така гарна для нас новина, ці люди живі,

– додали в ДСНС.

Наразі триває пошуково-рятувальна операція. За інформацією рятувальників, під завалами можуть бути ще 4 людини.

Як додав голова Одеської ОВА Олег Кіпер, ці троє людей, які вийшли на зв'язок, ще тиждень тому виїхали у справах. Мешканці будинку про це не знали, тож вони були внесені до списку зниклих безвісти.

Говорячи про постраждалих, Кіпер додав, що у лікарні нині перебувають 3 особи, інші – вже отримали допомогу й були відправлені до місць тимчасово перебування.

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