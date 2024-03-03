Наразі відомо, що унаслідок атаки "Шахедами" в Одесі загинуло 10 людей, серед яких троє – діти. Як повідомили в ОВА, загиблому Тимофію було лише 4 місяці, Марку – 3 рочки, а тіло третьої 8-місячної дитини виявили о 09:50 зранку 3 березня.
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Скільки людей можу бути під завалами
Як повідомили в ДСНС, у неділю, 3 березня, на зв'язок вийшли 3 людини, які були в переліках осіб, які можуть перебувати під завалами.
Невеличка така гарна для нас новина, ці люди живі,
– додали в ДСНС.
Наразі триває пошуково-рятувальна операція. За інформацією рятувальників, під завалами можуть бути ще 4 людини.
Як додав голова Одеської ОВА Олег Кіпер, ці троє людей, які вийшли на зв'язок, ще тиждень тому виїхали у справах. Мешканці будинку про це не знали, тож вони були внесені до списку зниклих безвісти.
Говорячи про постраждалих, Кіпер додав, що у лікарні нині перебувають 3 особи, інші – вже отримали допомогу й були відправлені до місць тимчасово перебування.
"Шахед" зруйнував 18 квартир в багатоповерхівці: головне про атаку
- Росія уночі 2 березня атакувала Одеську область 8 дронами-камікадзе типу "Шахед". Сили та засоби ППО провели інтенсивну бойову роботу й збили 7 безпілотників, які атакували одночасно й з різних напрямків. На жаль, один дрон, котрий постійно маневрував між багатоповерхівками, не вдалося збити.
- "Шахед" влучив у 9-поверхівку в Одесі й зруйнував 18 квартир. Вибух був дуже потужним і руйнівним, і в Офісі генпрокурора наголосили, що раніше дрони-камікадзе не завдали таких руйнувань.
- Водночас Наталія Гуменюк наголосила, що "Шахед" міг мати посилену бойову частину, що й призвело до таких руйнівних наслідків. Наразі триває експертиза, й фахівці досліджують уламки, щоб повідомити – який саме тип "Шахедів" застосовувала Росія для ударів по Одесі.
- Від російського терору загинуло 10 осіб, серед яких троє дітей (3-річний хлопчик Марк, 4-місячний Тимофій та 8-місячне немовля). Також відомо про 8 постраждалих, серед яких також є дитина.