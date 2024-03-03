У мережі опублікували фото маленького хлопчика. Тетяна Юрчик, яка є племінницею матері Марка, розповіла деталі про трагедію, передає 24 Канал.

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Марку мало виповнитися 3 рочки

Анастасія разом зі своєю сім'єю мешкала у будинку, в який влучив "Шахед" уночі 2 березня. Жінка зараз перебуває у реанімації у важкому стані. На жаль, чоловік та син Анастасії загинули.

Як розповідав голова Одеської ОВА Олег Кіпер, у неділю, 3 березня, хлопчику мало виповнитися 3 рочки, однак його життя обірвала Росія. Рідні у мережі опублікували світлину загиблого Марка.



3-річний Марк, життя якого обірвали росіяни / Фото з мережі

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття усім, чиї близькі та рідні загинули від російського терору. Світла пам'ять!

Російський "Шахед" обірвав життя 3 дітей