У мережі опублікували фото маленького хлопчика. Тетяна Юрчик, яка є племінницею матері Марка, розповіла деталі про трагедію, передає 24 Канал.
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Марку мало виповнитися 3 рочки
Анастасія разом зі своєю сім'єю мешкала у будинку, в який влучив "Шахед" уночі 2 березня. Жінка зараз перебуває у реанімації у важкому стані. На жаль, чоловік та син Анастасії загинули.
Як розповідав голова Одеської ОВА Олег Кіпер, у неділю, 3 березня, хлопчику мало виповнитися 3 рочки, однак його життя обірвала Росія. Рідні у мережі опублікували світлину загиблого Марка.
3-річний Марк, життя якого обірвали росіяни / Фото з мережі
Російський "Шахед" обірвав життя 3 дітей
- Через російський терор в Одесі загинуло 10 осіб, серед яких троє дітей. Також ще 8 людей – постраждали. Серед поранених також була дитина – маленька дівчинка.
- Рятувальники вже другу добу продовжують розбирати завали й шукати зниклих. Так, 2 березня з-під завалів деблокували тіло 3-річного Марка. Він став третьою жертвою, яку виявили рятувальники.
- Через кілька годин під завалами знайшли тіло матері з 4-місячним немовлям. Як стало відомо згодом, хлопчика звали Тимофій. Батько від ранку надіявся на чудо, кадри, на яких чоловік стоїть і чекає на дружину з сином, зворушили мережу. На жаль, його найрідніші загинули.
- Зранку 3 березня під завалами знайшли третю дитину. Спочатку рятувальники повідомили, що виявили тіло жінки, а коли проводили заходи з деблокування загиблої – поруч було немовля. В ОВА повідомили, що дитині не було й рочку. Згодом у ДСНС додали, що немовляті було лише 8 місяців. Разом з матір'ю їх знайшли у міцних обіймах – жінка намагалася врятувати та захистити свою дитину.