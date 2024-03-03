В сети опубликовали фото маленького мальчика. Татьяна Юрчик, которая является племянницей матери Марка, рассказала детали о трагедии, передает 24 Канал.

Смотрите также Удар "Шахедами" по Одессе: количество жертв возросло до 10, среди погибших трое маленьких детей

Марку должно было исполниться 3 годика

Анастасия вместе со своей семьей жила в доме, в который попал "Шахед" ночью 2 марта. Женщина сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. К сожалению, муж и сын Анастасии погибли.

Как рассказывал глава Одесской ОВА Олег Кипер, в воскресенье, 3 марта, мальчику должно было исполниться 3 годика, однако его жизнь оборвала Россия. Родные в сети опубликовали фотографию погибшего Марка.



3-летний Марк, жизнь которого оборвали россияне / Фото из сети

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования всем, чьи близкие и родные погибли от российского террора. Светлая память!

Российский "Шахед" оборвал жизнь 3 детей