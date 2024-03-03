В сети опубликовали фото маленького мальчика. Татьяна Юрчик, которая является племянницей матери Марка, рассказала детали о трагедии, передает 24 Канал.
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Марку должно было исполниться 3 годика
Анастасия вместе со своей семьей жила в доме, в который попал "Шахед" ночью 2 марта. Женщина сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. К сожалению, муж и сын Анастасии погибли.
Как рассказывал глава Одесской ОВА Олег Кипер, в воскресенье, 3 марта, мальчику должно было исполниться 3 годика, однако его жизнь оборвала Россия. Родные в сети опубликовали фотографию погибшего Марка.
3-летний Марк, жизнь которого оборвали россияне / Фото из сети
Российский "Шахед" оборвал жизнь 3 детей
- Из-за российского террора в Одессе погибло 10 человек, среди которых трое детей. Также еще 8 человек – пострадали. Среди раненых также был ребенок – маленькая девочка.
- Спасатели уже вторые сутки продолжают разбирать завалы и искать пропавших. Так, 2 марта из-под завалов деблокировали тело 3-летнего Марка. Он стал третьей жертвой, которую обнаружили спасатели.
- Через несколько часов под завалами нашли тело матери с 4-месячным младенцем. Как стало известно впоследствии, мальчика звали Тимофей. Отец с утра надеялся на чудо, кадры, на которых мужчина стоит и ждет жену с сыном, растрогали сеть. К сожалению, его родные погибли.
- Утром 3 марта под завалами нашли третьего ребенка. Сначала спасатели сообщили, что обнаружили тело женщины, а когда проводили мероприятия по деблокированию погибшей – рядом был младенец. В ОВА сообщили, что ребенку не было и годика. Впоследствии в ГСЧС добавили, что младенцу было всего 8 месяцев. Вместе с матерью их нашли в крепких объятиях – женщина пыталась спасти и защитить своего ребенка.
- Сейчас продолжается разбор завалов. По информации спасателей, под завалами еще могут быть 4 человека.
- Дмитрий Лубинец, комментируя удар "Шахеда" по многоэтажке, отметил этот очередной удар России по "военному объекту", в результате которого погибли дети, является ни чем иным как военным преступлением. Омбудсмен отметил, что Россия должна понести наказание за все зло, которое оказывает против Украины.