Поисковая операция продолжается. Утром из-под завалов вытащили 3-летнего ребенка, вечером – 3-месячного младенца с мамой. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер рассказал в эфире телемарафона, что известно о погибших детях, пишет 24 Канал.

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Что известно о погибших детях

Олег Кипер рассказал, что спасательные работы в 9-этажном жилом доме ведут с ночи 2 марта. Ведь прилет по дому был в 1:20 – 18 квартир словно отрезало ножом.

Чиновник сказал, что по состоянию на 18:19 известно о 7 погибших. Он выразил соболезнования родным и близким людей, чьи жизни забрала Россия.

Уже погибли двое детей. Это 3-летний Марк и 4-месячный Тимофей,

– рассказал Олег Кипер.

Чиновник добавил, что они спали спокойно на своей кровати. Отец 4-месячного Тимофея находился в соседней комнате и чудом остался жив.

Владимир Зеленский в своем вечернем обращении также рассказал о погибших детях и выразил соболезнования всем родным и близким.



В Одессе под завалами нашли мать и малыша / Фото из телеграм-канала Кулебы

Экс-уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба показал фото матери малыша, тела которых нашли под завалами.

"Его отец с самого утра надеялся на чудо. Но он потерял и жену, и ребенка. У мужчины осталась маленькая дочь", – рассказал Кулеба.

Осенью 2023 года семья встречала маму с Тимофеем из роддома

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным погибших.

Среди раненых – трехлетняя девочка

По данным главы ОВА, еще 8 человек получили ранения. Одна женщина – в тяжелом состоянии находится в больнице, три человека – сами обратились за помощью. Остальные – в средней степени тяжести находятся под осмотром врачей.

Президент рассказал, что среди восьми пострадавших есть ребенок – трехлетняя девочка.

Всем, кто был ранен, оказывается необходимая помощь. Я благодарю каждого и каждую, кто участвует в спасательной операции, кто поддерживает людей. И очень важно быть всем вместе, помогать,

– заявил Владимир Зеленский.

Он пояснил, что в таких атаках оккупантов нет и не может быть никакого смысла, ведь это террор, цель которого – исключительно уничтожение жизней, исключительно запугивание людей.

Зеленский призвал мир предоставить нам ПВО. Ведь затягивание с поставками оружия для Украины, ПВО для защиты наших людей приводит, к сожалению, к таким потерям, к тому, что перечень детей, чьи жизни забирает Россия, постоянно растет.

Россия цинично атаковала Одессу