Пошукова операція продовжується. Вранці з-під завалів витягнули 3-річну дитину, ввечері – 3-місячне немовля з мамою. Глава Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер розповів в ефірі телемарафону, що відомо про загиблих дітей, пише 24 Канал.
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Що відомо про загиблих дітей
Олег Кіпер розповів, що рятувальні роботи у 9-поверховому житловому будинку ведуть з ночі 2 березня. Адже приліт по будинку був о 1:20 – 18 квартир наче відрізало ножем.
Посадовець сказав, що станом на 18:19 відомо про 7 загиблих. Він висловив співчуття рідним та близьким людей, чиї життя забрала Росія.
Вже загинуло двоє діток. Це 3-річний Марк та 4-місячний Тимофій,
– розповів Олег Кіпер.
Посадовець додав, що вони спали спокійно на своєму ліжку. Батько 4-місячного Тимофія перебував у сусідній кімнаті та дивом залишився живим.
Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні також розповів про загиблих дітей та висловив співчуття всім рідним та близьким.
В Одесі під завалами знайшли матір та малюка / Фото з телеграм-каналу Кулеби
Ексуповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба показав фото матері малюка, тіла яких знайшли під завалами.
"Його батько з самого ранку сподівався на диво. Але він втратив і дружину, і дитину. У чоловіка залишилася маленька донька", – розповів Кулеба.
Восени 2023 року родина зустрічала маму з Тимофієм з пологового
Серед поранених – трирічна дівчинка
За даними глави ОВА, ще 8 людей зазнали поранень. Одна жінка – у важкому стані перебуває в лікарні, троє людей – самі звернулись по допомогу. Інші – в середньому ступені важкості перебувають під оглядом лікарів.
Президент розповів, що серед восьми постраждалих є дитина – трирічна дівчинка.
Усім, хто був поранений, надається необхідна допомога. Я дякую кожному й кожній, хто бере участь у рятувальній операції, хто підтримує людей. І дуже важливо бути всім разом, допомагати,
– заявив Володимир Зеленський.
Він пояснив, що у таких атаках окупантів немає та не може бути жодного сенсу, адже це терор, мета якого – виключно знищення життів, виключно залякування людей.
Зеленський закликав світ надати нам ППО. Адже затягування з постачанням зброї для України, ППО для захисту наших людей призводить, на жаль, до таких втрат, до того, що перелік дітей, чиї життя забирає Росія, постійно зростає.
Росія цинічно атакувала Одесу
- Російські загарбники вночі проти 2 березня запустили по Одещині 8 ударних безпілотників з акваторії Чорного моря. Наша протиповітряна оборона протягом години відбивала атаку.
- Українські військові збили сім з восьми дронів. На жаль, один дрон-камікадзе влучив у дев'ятиповерховий будинок спального району та зруйнував частину під'їзду з 18 квартир.
- Рятувальники продовжують проводити пошукову операцію. У ДСНС зазначили, що з ночі вони не припиняли пошуково-рятувальну операцію ні на хвилину та запевнили, що працюватимуть до тих пір, доки не переконаються, що більше нікого під завалами немає.