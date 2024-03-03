Таку думку в ефірі телемарафону висловила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Вона наголосила, що наразі експерти працюють над вивченням цього та досліджують уламки "Шахеда", які вдалося виявити на місці, передає 24 Канал.

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"Шахед" міг мати посилену бойову частину

Гуменюк повідомила, що наразі триває пошуково-рятувальна операція та розбір завалів. Ймовірно, фахівці зможуть виявити додаткові уламки "Шахеда", який атакував багатоповерхівку. Безпілотник зруйнував відразу 18 квартир, один під'їзд повністю обвалився, а в Офісі генпрокурора заявляли, що раніше дрони-камікадзе не завдавали таких руйнувань, тож в ОК "Південь" припускають, що БпЛА міг мати посилену бойову частину.

Не виключено, що могла бути посилена бойова частина. Ворог постійно працює над вдосконаленням того, чим атакує нас. Ми бачили вже модифікації ракет, які в них є на залишках, вони намагаються їх якимось чином підлаштувати під ті плани, які мають. Бачимо, що вони використовують керовані авіабомби, нагадаю – це теж модифікація певна. Тому ми розуміємо, що зміни в озброєнні, яке буде застосовувати ворог, тривають,

– наголосила Гуменюк.

Разом з тим, в ОК "Південь" не стали говорити, яким типом "Шахедів" атакували Одесу. Гуменюк заявила, що експерти, прокуратура та поліція нині проводять усі необхідні експертизи та дослідження. Вона додала, що коли будуть готові результати, тоді й озвучать, яким саме "Шахедом" завдали удару по багатоповерхівці.

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