У ніч проти суботи, 2 березня, російська армія випустила "Шахеди" по Одесі. У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли про наслідки обстрілу та те, як жителі міста висловлюють скорботу за загиблими.

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Черговий воєнний злочин росіян

Як зазначають в ДСНС, станом на вечір 2 березня відомо про 8 загиблих, серед яких 2 дітей. Крім того, постраждало 9 людей, зокрема 1 дитина. Із-під завалів вдалося врятувати 5 осіб.

Свіча – як єдине світло, що нині горить на місці, де ще вчора було затишно і тепло… В Одесі люди несуть квіти, свічки й іграшки до зруйнованого росіянами будинку,

– пишуть у пресслужбі ДСНС.

Водночас рятувальники додають: "Боляче дивитися навіть на світлини груд бетону, на які Росія перетворила домівки людей! Важко підібрати слова, аби втішити рідних і близьких тих, хто загинув від чергового божевільного удару ворога".

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