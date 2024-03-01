Заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква розповів про підписану угоду з Нідерландами, яка включає ключовий пункт про розміщення спецтрибуналу в Гаазі. Цей розділ визнано найсильнішим серед усіх двосторонніх документів, затверджених Україною.

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Гаага як арена справедливості

Жовква наголосив на вазі угоди, яка не лише визначає місце для трибуналу, але й закріплює підтримку культурної спадщини України. Згідно з документом Нідерланди виступатимуть ініціаторами розміщення майбутнього суду в Гаазі, що є домом для Міжнародного суду ООН.

Розділ "Відповідальність Росії" у цій угоді є найкращим і найсильнішим з усіх угод. Зокрема, угода закріплює пропозицію Нідерландів розмістити майбутній спеціальний трибунал щодо злочину агресії в Гаазі,

– заявив заступник голови ОП.

Документ також визначає важливі аспекти військової співпраці, передбачаючи надання Україні далекобійної зброї та винищувачів F16. Крім того, Нідерланди планують інвестувати в розвиток українського оборонно-промислового комплексу, зокрема у виробництво безпілотних літальних апаратів.

Зверніть увагу! Підписання угоди відбулося в Харкові, місті, що зазнало значних руйнувань внаслідок російської агресії. Прочитати повний текст документа можна за посиланням.

Прем'єр Нідерландів в Україні