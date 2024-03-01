Заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква розповів про підписану угоду з Нідерландами, яка включає ключовий пункт про розміщення спецтрибуналу в Гаазі. Цей розділ визнано найсильнішим серед усіх двосторонніх документів, затверджених Україною.
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Гаага як арена справедливості
Жовква наголосив на вазі угоди, яка не лише визначає місце для трибуналу, але й закріплює підтримку культурної спадщини України. Згідно з документом Нідерланди виступатимуть ініціаторами розміщення майбутнього суду в Гаазі, що є домом для Міжнародного суду ООН.
Розділ "Відповідальність Росії" у цій угоді є найкращим і найсильнішим з усіх угод. Зокрема, угода закріплює пропозицію Нідерландів розмістити майбутній спеціальний трибунал щодо злочину агресії в Гаазі,
– заявив заступник голови ОП.
Документ також визначає важливі аспекти військової співпраці, передбачаючи надання Україні далекобійної зброї та винищувачів F16. Крім того, Нідерланди планують інвестувати в розвиток українського оборонно-промислового комплексу, зокрема у виробництво безпілотних літальних апаратів.
Прем'єр Нідерландів в Україні
- Під час візиту до Харкова прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та президент України Володимир Зеленський оглянули руйнування, завдані російськими ракетними ударами. Вони відвідали зруйновані будівлі та місця, де загинули люди.
- Зеленський заявив про необхідність посилення ППО для Харкова та інших міст, наголошуючи на важливості міжнародної підтримки та спільної рішучості проти російського терору. Він акцентував, що світ має потенціал допомогти Україні в цій боротьбі.
- Двостороння безпекова угода була підписана між Україною та Нідерландами, що є важливим кроком у зміцненні обороноздатності України. Вона передбачає надання Україні військової техніки та співпрацю у сфері оборони.
- Водночас Марк Рютте засудив дії Росії в Харкові, заявивши, що мета Путіна – зламати дух місцевих жителів, але вони продовжують жити та підтримувати місто. Він висловив захоплення стійкістю харків'ян у відповідь на російську агресію.
- Нідерланди зобов'язалися надати Україні патрульні та бойові човни, радари, гаубиці та інше обладнання, що підтверджує їхню відданість підтримці України. Рютте наголосив на важливості збільшення оборонного виробництва та подолання перебоїв у постачаннях.
- Нідерланди також підтримають чеську ініціативу зі закупівлі боєприпасів, виділивши 250 мільйонів євро, та працюють над доставкою винищувачів F-16 в Україну. Рютте висловив надію, що це допоможе Україні отримати перевагу в повітрі.
- Завдання союзників України, за словами Рютте, полягає у наданні всебічної підтримки для стримування російського експансіонізму. Нідерланди продовжують надавати Україні військову, фінансову та гуманітарну допомогу, шукаючи нові шляхи підтримки.