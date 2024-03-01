Заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква рассказал о подписанном соглашении с Нидерландами, которое включает ключевой пункт о размещении спецтрибунала в Гааге. Этот раздел признан самым сильным среди всех двусторонних документов, утвержденных Украиной.

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Гаага как арена справедливости

Жовква отметил вес соглашения, которое не только определяет место для трибунала, но и закрепляет поддержку культурного наследия Украины. Согласно документу Нидерланды будут выступать инициаторами размещения будущего суда в Гааге, что является домом для Международного суда ООН.

Раздел "Ответственность России" в этом соглашении является лучшим и самым сильным из всех соглашений. В частности, соглашение закрепляет предложение Нидерландов разместить будущий специальный трибунал по преступлению агрессии в Гааге,

– заявил заместитель председателя ОП.

Документ также определяет важные аспекты военного сотрудничества, предусматривая предоставление Украине дальнобойного оружия и истребителей F16. Кроме того, Нидерланды планируют инвестировать в развитие украинского оборонно-промышленного комплекса, в частности в производство беспилотных летательных аппаратов.

Обратите внимание! Подписание соглашения состоялось в Харькове, городе, подвергшемся значительным разрушениям в результате российской агрессии. Прочитать полный текст документа можно по ссылке.

Премьер Нидерландов в Украине