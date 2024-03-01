За помощью для предоставления Украине F-16 могут обратиться в Норвегию и Бельгию. Об этом во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
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Рютте раскрыл детали о предоставлении F-16
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отметил, что в вопросе передачи F-16 все идет по предварительно определенному графику. Это означает, что истребители будут в украинском небе не позднее 2024 года.
В то же время он отметил, что по состоянию на сейчас надо убедиться, что не будет никаких препятствий, которые могли бы вызвать задержку в передаче самолетов для нашего государства.
Мы обсудили, как ускорить этот процесс. Мы попросим наши Минобороны поработать с партнерами, такими как Норвегия, Бельгия и другими странами коалиции F-16, потому что Украина нуждается в этом преимуществе в воздухе так быстро, как это возможно,
– заявил премьер-министр Нидерландов.
Кроме того, Владимир Зеленский отметил и подтвердил тот факт, что Украина ожидает поставки первой части самолетов F-16 в этом году.
Украина подписала соглашение о гарантиях безопасности с Нидерландами: главное
- Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что 1 марта он с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте подписал двустороннее соглашение по безопасности между Украиной и его государством в Харькове.
- Как сообщил президент Украины, документ предусматривает, что в 2024 году Нидерланды предоставят нашему государству два миллиарда евро военной помощи. Стоит также заметить, что страна обещает предоставлять оборонную помощь в течение последующих десяти лет.
- Более того, соглашение определяет приоритеты оказания помощи в сфере противовоздушной обороны, артиллерии, морских и дальнобойных средств, в частности, с особым акцентом на укреплении Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
- Кроме этого, договор содержит пункты, формализующие позицию Нидерландов по усилению санкций против России, принуждения ее к возмещению убытков и привлечения агрессора к ответственности. Также страна-союзник поддерживает вступление Украины в Евросоюз и Североатлантический альянс.