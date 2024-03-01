За допомогою для надання Україні F-16 можуть звернутися до Норвегії та Бельгії. Про це під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.
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Рютте розкрив деталі щодо надання F-16
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте наголосив, що у питанні передачі F-16 все йде за попередньо визначеним графіком. Це означає, що винищувачі будуть в українському небі не пізніше 2024 року.
Водночас він зауважив, що станом на зараз треба переконатися, що не буде жодних перешкод, які б могли спричинити затримку в передачі літаків для нашої держави.
Ми обговорили, як прискорити цей процес. Ми попросимо наші Міноборони попрацювати з партнерами, такими як Норвегія, Бельгія та іншими країнами коаліції F-16, тому що Україна потребує цієї переваги в повітрі так швидко, як це можливо,
– заявив прем'єр-міністр Нідерландів.
Крім того, Володимир Зеленський зауважив та підтвердив той факт, що Україна очікує на постачання першої частини літаків F-16 в цьому році.
Україна підписала угоду про гарантії безпеки з Нідерландами: головне
- Український лідер Володимир Зеленський повідомив, що 1 березня він із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте підписав двосторонню безпекову угоду між Україною та його державою у Харкові.
- Як повідомив президент України, документ передбачає, що у 2024 році Нідерланди нададуть нашій державі два мільярди євро військової допомоги. Варто також зауважити, що країна обіцяє надавати оборонну допомогу протягом подальших десяти років.
- Ба більше, угода визначає пріоритети надання допомоги у сфері протиповітряної оборони, артилерії, морських та далекобійних засобів, зокрема, з особливим акцентом на зміцненні Повітряних сил Збройних Сил України.
- Окрім цього, договір містить пункти, що формалізують позицію Нідерландів щодо посилення санкцій проти Росії, примушення її до відшкодування збитків та притягнення агресора до відповідальності. Також країна-союзник підтримує вступ України в Євросоюз та Північноатлантичний альянс.