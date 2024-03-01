Умови договору

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте 1 березня у Харкові підписали двосторонню безпекову угоду між країнами.

Як повідомив президент України, документ передбачає, що у 2024 році Нідерланди нададуть нашій державі два мільярди євро військової допомоги. Окрім цього, країна обіцяє надавати оборонну допомогу протягом наступних десяти років.

Угода також визначає пріоритети надання допомоги у сфері протиповітряної оборони, артилерії, морських та далекобійних засобів, з особливим акцентом на зміцненні Повітряних сил Збройних Сил України,

– зазначив президент.

Окрім цього, договір містить пункти, що формалізують позицію Нідерландів щодо посилення санкцій проти Росії, примушення її до відшкодування збитків та притягнення агресора до відповідальності. Також країна-союзник підтримує вступ України до ЄС та НАТО.