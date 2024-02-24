Ввечері 24 лютого, у другу річницю початку повномасштабного вторгнення, Україна та Італія підписали безпекову угоду. Це сталося під час візиту глави уряду Італії Джорджії Мелоні до Києва.
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Обговорили подальшу підтримку
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що зустрічі з главою уряду Італії завжди змістовні. За його словами, важливим результатом сьогоднішньої стало підписання двосторонньої безпекової угоди.
Цей документ закладає міцну основу для тривалого безпекового партнерства між Україною та Італією,
– зазначив український лідер.
Крім цього, він розповів, що вони обговорили й подальшу підтримку України в контексті головування Італії в G7.
Володимир Зеленський подякував Італії за підтримку України у боротьбі з Росією.
Україна уклала угоду також і з Канадою
- 24 лютого у Києві президент України Володимир Зеленський з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Канадою.
- Зокрема, цей документ передбачає виділення Канадою у 2024 році понад 3 мільярди канадських доларів макрофінансової та оборонної допомоги Україні.
- Зеленський також подякував канадцям за підтримку з перших днів повномасштабної війни. Він наголосив, що це цінно для українців.