Ввечері 24 лютого, у другу річницю початку повномасштабного вторгнення, Україна та Італія підписали безпекову угоду. Це сталося під час візиту глави уряду Італії Джорджії Мелоні до Києва.

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Обговорили подальшу підтримку

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що зустрічі з главою уряду Італії завжди змістовні. За його словами, важливим результатом сьогоднішньої стало підписання двосторонньої безпекової угоди.

Цей документ закладає міцну основу для тривалого безпекового партнерства між Україною та Італією,

– зазначив український лідер.

Крім цього, він розповів, що вони обговорили й подальшу підтримку України в контексті головування Італії в G7.

Володимир Зеленський подякував Італії за підтримку України у боротьбі з Росією.

Україна уклала угоду також і з Канадою